Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (02/10/2017).- Al vivir de nueva cuenta una situación en su sector y al perderlo todo, la señora María Isabel Hernández , aprovecho la visita a las autoridades para demandarles su intervención y con lágrimas en los ojos les dijo que necesitaba urgentemente la reubicación.

“Si tuviéramos conocimiento que este lugar se inunda nos saliéramos corriendo, levantaríamos las cosas, cerraríamos y nos iríamos, pero no sabemos, hoy mis hijos perdieron clases, esto ya rebaso el límite”, les dijo.

“Ya no quiero seguir viviendo aquí, yo deje de pagar al INFONAVIT, porque no tengo para pagar, pero no me pueden cobrar un seguro, porque como ahorita no está vigente, este desastre será siempre por eso pido y habló por mí”, le insistía una y otra vez a los funcionarios visitantes.

Hasta este día aun había familias que se resistían a salir de su vivienda sobre todo en las colonias inundadas ya que expresaban que tenía miedo perder lo poco rescatable, esto en manos de los amantes de lo ajeno.