Por: Humberto Gutierrez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (02/10/2017).- El tema es obligado comentar el Primer Mensaje en contexto con el Primer Informe que ofreció el Gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA de VACA, en la sede del Congreso de Tamaulipas.

Ha pasado justamente un año de gobierno de transición, 12 meses de gobierno de que el Partido Acción Nacional se creció ante el hartazgo social de ser gobernado por un partido único en el que solo participaban los mismos, sin mostrar rostros nuevos.

Hablar de FRANCISCO GARCIA CABEZA de VACA y su proyecto político que lo ha llevado a ocupar la gubernatura del estado, es remontarse a finales de los 90’ cuando se desempeñó como coordinador regional para las elecciones para gobernador de Tamaulipas en 1998 pos su partido, el PAN.

Luego, en el año 2000 coordinó la Organización Amigos de Fox AC Zona Norte de Tamaulipas, ese mismo año, los reynosenses lo enviaron a la Legislatura LVIII, donde ocupó la secretaria de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

En 2004, se convirtió en consejero nacional del PAN, puesto que mantendría hasta 2013.

No se dio por vencido cuando perdió la elección en 2002 para presidente municipal, posición al que fue electo para el periodo municipal 2005 al 2007.

Durante este tiempo, sirvió como enlace entre los alcaldes y el candidato presidencial PAN 2006, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.

De 2008 a 2010, representó a Reynosa en la LX Legislatura de Tamaulipas, encabezando el grupo parlamentario PAN en el congreso estatal.

Durante un tiempo en 2011, fue el Director General de la Comisión para la Regularización de las Tenencia de la Tierra (CORETT).

En 2012, regresó al Congreso, esta vez como Senador. Presidió la Comisión de Reforma Agraria y sirvió en las comisiones de la Marina, Comunicaciones y Transporte y Energía.

A partir de octubre de 2016, es Gobernador de Tamaulipas.

Se preparó para llegar. Y llegó.

Lleva dos mensajes formales ante la sociedad Tamaulipeca y la clase política del estado, una en cuanto tomo protesta y otra el viernes en ocasión del Primer Informe.

Lo escuche con atención, vi a un gobernador relajado, se hizo acompañar, de su esposa junto a sus tres hijas.

Voy a relatar la crónica del mensaje, solamente lo que vi, escuché de la voz del mandatario y decodificó con un análisis asertivo.

Sin estar en favor ni en contra.

La atmósfera, el ambiente fue solemne con profundo respeto a la sede del Poder Legislativo, los opositores se mantuvieron a la altura del recinto, de la ocasión, del momento.

Fueron invitados a ocupar un asiento en el Congreso nada más la clase plural política del estado y algunos invitados especiales, los que cupieron.

Los demás lo vimos por las redes sociales, le agradezco a MANGLIO MURILLO la atención.

Se la comuniqué a la red de lectores, de 35 mil me dieron like o me contestaron 12,385, siendo mi contribución.

Lo más importante es que se conozca lo que se hace, como vamos y hacia dónde. Es la participación a que estamos obligados todos los que tenemos voz, los que opinamos del contexto noticioso.

Ahora de creamos o no, esa es otra historia, depende de percepciones.

De alguna manera, soy una persona profesional y con educación.

Después de saludar el Gobernador CABEZA de VACA, ocupó su lugar preferencial, al lado el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el matamorense CARLOS GARCIA, al lado el representante del Presidente de la República, el Secretario de Gobernación OSORIO CHONG, el segundo gobernante después del presidente claro, el que se encarga de la política del interior.

Al lado de CARLOS GARCIA, estuvo el Presidente del Poder Judicial, el reynosense HORACIO ORTIZ RENAN.

Ese fue el primer mensaje después de haberlos vistos bajar juntos a la llegada al recinto oficial.

“ No cabe duda, que el gober, tiene punch en los Pinos”.

Gestionó y logró que un representante de peso viniera a atestiguar su informe a la sociedad.

Y, créame, que cuenta y mucho.

A las 12.49 comenzó el comunicado a la sociedad, con un lenguaje claro, como si estuviera en una reunión de amigos, en completo relax.

Le dio la bienvenida a ocho Estados de la Republica que asistieron ( 8 de 32 no está mal), más una decena de Senadores entre ellos el Presidente del Senado, más un candidato presidenciable en la persona de RAFAEL MORENO VALLE.

La decodificación del mensaje, es que el gober sabe hacer política y reúne cuando se necesita a la cúpula, su capacidad de persuasión para lograr el objetivo no deja lugar a dudas.

Fue interrumpido durante nueve veces con aplausos.

Desarrolló el contenido en 8 temas clasificados, diagnóstico de la entrega –recepción, para luego dar entrada en los grandes ejes de la administración pública.

El tema aludido el gobernador hace una plática para decirnos los avances tenidos en materia de seguridad pública, de bienestar social, salud, educación, desarrollo económico deportes y eficiencia administrativa.

De eso y más le daré mis comentarios.

En conclusión el Gobernador de Tamaulipas, pasó la segunda prueba ante la sociedad y la clase política, puso un dique a los rumores y percepciones y habló con claridad que genera confianza.

Se logró el objetivo de comunicar en mi percepción, en propia voz del gobernador.

