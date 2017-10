Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (02/10/2017).- La presidente nacional del PRD, Alejandra Barrales, anunció la puesta en marcha de un plan de austeridad, que le permitirá al partido, en tan sólo en las próximas semanas, ahorrar 25 millones de pesos, los cuales serán destinados a un fondo de ayuda para damnificados.

Entre las acciones inmediatas está regresar la sede nacional del partido al edificio de Monterrey 50; prescindir del 60 por ciento de sus “colaboradores”, dejando una “estructura mínima” de trabajadores, y recibir una donación de sus dirigentes, legisladores y funcionarios de un mes de salario, además de suspender el pago de viáticos, celulares y gastos de representación.

En conferencia de prensa, convocada ya en el edificio al que regresarán, la dirigente perredista señaló que esta propuesta es adicional a la que presentó el Frente Ciudadano por México –integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano- de renunciar al financiamiento público como partidos políticos.

El PRD, dijo, busca la viabilidad para contribuir de manera inmediata a la conformación de un Fondo para la Reconstrucción Nacional. En ese sentido, detalló que estos recursos, derivados del plan de austeridad partidista, se reunirán en un fondo que deberá ser vigilado por la propia ciudadanía.

Se ha optado por este camino, dijo, porque “no confiamos en el gobierno federal para que sea el receptor” de estos recursos que puedan ahorrar los partidos políticos, por lo menos esa es la posición de quienes integramos el Frente.

Barrales Magdaleno precisó que el PRD regresará a sus anteriores instalaciones de Monterrey 50, en la Colonia Roma Norte, y aseguró que el adelgazamiento de la nómina no afectará a los trabajadores sindicalizados, pues su disminución estará más enfocada al personal de confianza.

Por otra parte, llamó al gobierno federal a presentar de manera inmediata su propia propuesta de austeridad.

Respecto a la propuesta presentada por los partidos integrantes del Frente Ciudadano por México para renunciar a las prerrogativas entrará apenas en un proceso legislativo, pero es urgente que los partidos empecemos a actuar desde ahora.

En ese tenor, Barrales Magdaleno subrayó que la propuesta del PRI que anunció su presidente Enrique Ochoa es una simulación en la que el PRD no caerá.

“Todo lo que ha dicho Ochoa es muy burdo, no es verdad, es lastimar la inteligencia de los mexicanos. No le vamos a entregar el dinero al gobierno, no hay condiciones, no hay confianza; sí vamos a contribuir, pero vamos a actuar con toda responsabilidad, sin simulación y respetando los derechos de los trabajadores”, concluyó.