Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (02/10/2017).- LA PARTICIPACION de RICARDO ANAYA como dirigente nacional del PAN ha sido además de defenderse como dirigente nacional es de señalar que El PRI-Gobierno miente. A esto dijo el dirigente nacional que Ya está presentada nuestra iniciativa para que el 100% del dinero asignado a los partidos se entregue a los damnificados. reiteró el compromiso de que en el primer trimestre de 2018, alcance la meta de 200 millones de pesos. Y ya están depositados los primeros 50 millones de pesos en la cuenta de Bancomer: 0110997471. Asi concluye un señalamiento contra lo que dice el PRI de no acceder a respaldar lo que otros partidos hicieron.

IVONNE ORTEGA PACHECO, ex gobernadora de Yucatán y quien es aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por el PRI, impulsa fuertemente la posbilidad de que una mujer sea candidata presidencial. Esto ya sucedíó en el PT y en el PAN y en alguna ocasión con ROSARIO IBARRA DE PIEDRA luchadora social de la izquierda. IVONNE estuvo en dias pasados en Nuevo Laredo donde señalan arrmetió fuertemente contra algunos caudillos del PRI y dejó muy en claro que se encuentra trabajando al interior del tricolor.

EN RIO BRAVO, LA LIC. COPITZI HERNANDEZ GARCIA, diputada local por el VIII distrito electoral, después de realizar una intensa gira de trabajo en diversas instituciones educativas para conocer algunas demandas ciudadanas pero promoviendo también la reforestación con la entrega de árboles en las escuelas Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Héroes de Chapultepec, Netzahualcoyotl, Beatriz Flores entre otras, deja en claro el apoyo que seguirá teniendo hacia el sector educativo. Para después sumarse al trabajo legislativo en el arranque de actividades en el segundo año de legisladora. Pues realizó ante la CONAFOR una amplia gestión para apoyar a las escuelas con arbolitos para que los estudiantes puedan realizar reforestación en sus planteles educativos.

LA LXII legislatura reinició actividades en lo que es el primer periodo del segundo año de actividades de los actuales diputados locales. Aqui se reportaron HUMBERTO RANGEL VALLEJO, ANTO TOVAR GARCIA, JUANITA SANCHEZ JIMENEZ, ANA LIDIA LUEVANO, BEDA GERARDO HERNANDEZ, PEDRO LUIS RAMIREZ PERALES, JESUS MARIA MORENO IBARRA, ALEJANDRO ETIENNE LLANO, GLAFIRO SALINAS, ROGELIO ARELLANO, legisladores que seguirán trabajando en lo que concierne al poder legislativo Tamaulipeco.

JOSE CORREA GUERRERO, ex alcalde en dos ocasiones, ex secretario del ayuntamiento en el municipo de Camargo están volteando a verle como un aspirante a la candidatura a la presidencia municipal y quien cuenta con adeptos no solo del PRI. Sin embargo JOSE CORREA señala ser respetuoso de los estatutos y de la convocatoria que haga su partido.

EN REUNION NACIONAL del SUTCNONALEP que dirige en Tamaulipas El lic. ARTEMIO FLORES POSADA y a nivel nacional CARLOS TIRSO ROBLES OSTOS quien lleva ya varios periodos al frente del sindicato en mención. Aquí realizaron importantes pronunciamientos sobre de revisión de condiciones de trabajo y manual de peticiones del sistema CONALEP.

Y EN ELSECTOR SALUD le comento que mucho trabajo ha tenido el coordinador regional del seguro popular, DR. LUIS CAVAZOS MEDINA que se encuentra implementando una intensa campaña de afiliación al seguro popular como un copromiso con la ciudadanía. LUIS CAVAZOS cuenta con la confianza de conocer el sistema de salud, pues además de ser médico ha laborado en el sistema de salud durante muchos años y en esta ocasión se encuentran brigadas recopilando la información en diversos sectores de la ciudad y la región.

YA INSTALADO como nuevo director del ISSSTE el médico ANDRES HERNANDEZ GONZALEZ realizó un recorrido por las diferentes instalaciones y áreas de la clínica de los trabajadores federados y donde sin duda se está requiriendo del apoyo de las autoridades superiores para brindar un mejor servicio a la derechohabiencia. También se espera se realice una coordinación plena con el delegado sindical del SNTISSSTE, DR. JOSE LUIS CHAVEZ ARAIZA para atender las principales demandas laborales de la plantilla del ISSSTE-Reynosa.

EN SAN FERNANDO, el dirigente municipal de la CNC realizó una visita al Ejido Aguila Azteca por el siniestrado ocurrido en horas de este fin de semana que provocaron inundaciones y donde se entregó material mas lo que seguirán gestionando en forma permanente dijo RUBEN RODRIGUEZ secretario general de la cnc local.

JUAN VILLAFUERTE, dirigente de la CTM en Matamoros se puso la delpuebla y junto a dirigentes sindicales de su federación de trabajadores le puso el ejemplo a otros personajes para montar centros de acopio de víveres y productos no perecederos para los damnificados, nuestros paisanos de la ciudad de México y mismos que enviarían para respaldar como mexicanos a quienes hoy están en desgracia. Sin descuidar sus labores al frente de la FTM, el secretario general sigue adelante en sus acciones luchando en forma permanente por los intereses de sus agremiados. Este 2 de octubre en su onomástico, recordamos al amigo ING. PEDRO ARTURO DOMINGUEZ AGUILAR (+) q.e.p.d. y nos veremos.