***Auditoria superior enviara expedientes de ex alcaldes a fiscal anticorrupción.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (03/10/2017).- El comité estatal del PRI atraviesa su peor crisis, recorta personal y adeudo sueldo de personal administrativo, y más se aguda ante la falta de liquidez.

Lo anterior trascendió en el comité estatal donde personal que labora en el CDE, que llego el 30 de septiembre y no les han pagado, además que les dijeron que iba haber corte de personal ante la falta de dinero, sobre todo ahora que el

comité nacional del PRI envió 258 millones de pesos para los damnificados.

Por lo tanto las autoridades del INE no entregaran las prerrogativas del PRI para la solución de sus problemas económicos y en este caso que vendrá a afectar en los lugares donde no hay gobierno tricolor, cómo el caso de Tamaulipas.

Mientras en el CDE no resuelvan el origen de los 20 millones de pesos que está investigando el INE en el tiempo que estuvo al frente la ahora secretaria general AIDA ZULEMA FLORES, la crisis económica seguirá imperando en ese partido político.

Algunos ex presidentes estatal del PRI consideran que deben aplicar el vomito negro a la ex presidenta interina, para recuperar el dinero que no ha sido justificado y que seguí investigando el INE.

La naturaleza sigue castigando a México, primero el terremoto que ya dejo 372 muertos, y cuantiosos daños, ahora Tamaulipas sufre por las lluvias en los municipios de la zona sur, Tampico, Madero y Altamira que dejo más de 18 mil damnificados y dos muertos por inundaciones.

Otro municipio afectado es la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, con inundaciones que afecto a 10 mil familias.

Por lo pronto el gobierno estatal ya envió a todo el personal para ayudar a las familias en desgracia y lo mismo el ejército mexicano que puso en marcha el plan de contingencia, y en estos momentos están auxiliando a todas las familias.

Por su parte autoridades de Protección civil anuncian más lluvias en Tamaulipas, por lo que trae preocupados a las autoridades de las tres órdenes de gobierno que pueda traer más problemas a las familias que viven en las partes bajas de los municipios.

Cambiando de tema, el auditor superior del congreso del Estado JORGE ESPINO, dio a conocer que ya tiene listos los expedientes de varios ex alcaldes de los municipios que se les ha encontrado irregularidades en las cuentas públicas del 20515—2016, que seran enviadas ante el fiscal anticorrupción para su dictamen y en algunos casos, podrán ser turnados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde podrían enfrentar delitos de peculado con erario de sus respectivos ayuntamientos.

Se ha estado citando a varias ex alcaldes para que aclaran todas las dudas, pero hasta la fecha los ex alcaldes no han acudido, por lo que pronto seran enviados esos expedientes ante la fiscalía anticorrupción.

El auditorio superior se reservo el derecho de dar a conocer los nombres de lo ex alcaldes, pero dijo que son ocho, pero será hasta que envíen los expedientes cuando se conozca los municipios que se les encontró graves faltantes.

En otro orden de ideas, Por la falta de dinero en el comité estatal del PRI, el comité local del PRI en Reynosa sigue sufriendo y su dirigente GUSTAVO RICO está pasando las de Caín, pues no tiene definido su comité directivo, pues los que se dicen sus amigos, no le quieren entrar porque no hay dinero para los sueldos, así, es que se encuentra solo únicamente con DULCE NAVA que quiere ser secretaria general, pero no tiene la capacidad mucho menos la aceptación de los pocos militantes que quedan.

Por cierto el ex presidente del PRI estatal ELISEO CASTILLO fue nombrado delegado especial en Nuevo Laredo, que se encargara de llevar a cabo los para renovar el comité municipal del PRI en esa ciudad fronteriza.

No vaya tener el mismo problema que tuvo MIGUEL DE LA ROSA en la renovación del PRI, donde dejo muchos inconformes.

Vaya tragedia la que sucedió en la ciudad del pecado Las Vegas, donde un desquiciado mato a 59 personas y dejo heridas a más de 200, en un evento musical, esto fue en la céntrica avenida

hotelera de esa ciudad. El desquiciado mental después de cometer la masacre humana, se suicido.

En nuestra entidad sigue la violencia a la orden del día y a todas horas, en los principales municipios como Reynosa, Rio Bravo, Matamoros y la capital del crimen Victoria, ya las gentes tienen medio salir por la violencia, que lejos de disminuir cada día va en aumento.

En Reynosa hay muchas autoridades pero ni así se acaba la violencia diaria que sufren los ciudadanos.

En temas más amables, el jefe de la oficina fiscal del Estado RAUL LOPEZ dio a conocer que desde el día 30 de septiembre, se termino el descuento en el pago de la tenencia vehicular y ahora tendrán que pagar los derechos a como marca el tabulador, sin embargo señalo el titular de la oficina, el descuento en recargos seguirán con el 50% y el 25% en el precio de las licencias para conducir.

A su regreso de ciudad Victoria, indico que la oficina fiscal en Reynosa sigue siendo la primera en todo el Estado en recaudación.

La alcaldesa MAKI ORTIZ durante el pasado mes que acaba de terminar, logro iluminar mas calles ya que las cuadrillas de alumbrado público instalaron 184 lámparas nuevas y repararon 489.

Se conoció que continuaran con instalación de más luminarias y continuaran con el programa de bacheo en todas las calles de las colonias.

