Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (03/10/2017).- Desde el pasado fin de semana una considerable cantidad de negocios ubicados en la zona centro de Tampico se quedaron sin energía eléctrica y este día es fecha que así se mantienen.

Autoridades del municipio explicaron que ya se había tenido contacto con el superintendente, un ingeniero de apellido Rocha, pero pese a que es una persona muy atenta en esta ocasión, eso no le servirá para contentar a los locatarios.

“Lamentablemente ayer tuve información con el superintendente Rocha y bueno me comentaba que debido a las lluvias hubo problemas en algunos registros están reparándolos, sin embargo hasta el momento hay comercios que carecen de luz, yo le pedí ayer que viera la posibilidad que se agilizaran los trabajos, de hecho él siempre me atiende muy gentilmente y me ofrece una disculpa, pero yo sé que a los comerciantes están molestos y esto está en decremento de la economía del comercio”.

A decir de los entrevistados en el propio palacio municipal el domingo no tuvieron luz y este lunes seguían las afectaciones por ratos, lo que origino que se les expusiera a los responsables de la CFE, para que atiendan las contingencias que sin dudarlo así continuaran ya que se mantiene el pronóstico de lluvias en esta región de Tamaulipas.