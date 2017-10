Tweet on Twitter

Share on Facebook

***Luego de que 2 elementos fueran agredidos físicamente el pasado martes 03 de octubre.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (04/10/2017).- El Encargado del Despacho de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Reynosa, Adán Salas Moreno, llamó a la ciudadanía a ser prudentes y respetar a la autoridad cuando son infraccionados, pues el pasado martes 03 de octubre 2 elementos fueron agredidos a golpes por 2 particulares que se molestaron cuando se les detuvo por manejar en estado de ebriedad y no respetar las señales de tráfico.

Señaló que a la par los miembros del departamento reciben constantemente pláticas de concientización para que no respondan a las provocaciones de los infraccionados, evitando a toda costa fricciones con la sociedad.

“El personal de agentes viales diariamente reciben pláticas de concientización y cuando se presenta alguna situación como la que me comentas estamos para servir a la comunidad y no vamos a caer en provocaciones; aquí se actuó de la mejor manera y de acuerdo a la ley; nosotros como servidores públicos debemos evitar la confrontación para no llegar a ningún choque con ningún ciudadano”, explicó.

Añadió: “Solamente pedirle a la ciudadanía que tenemos que respetar a la autoridad, y que no por unas cervezas se sientan con el suficiente valor para agredir”.

Salas Moreno expuso que en esta situación se llevó a los particulares a las oficinas de Seguridad Pública para que pagaran una multa en el área de recaudación y no se levantaron cargos en su contra debido a que la situación no llegó a mayores luego de la intervención de Fuerza Tamaulipas.

“Estamos para servir de la mejor manera a la ciudadanía”, enfatizó.

Por otra parte indicó que aunque es el área de Contraloría quien se encarga de atender las denuncias en contra de los tránsitos, tanto él como el Director de Tránsito Juan Humberto Reyna Hernández revisan las quejas que se expresan en redes sociales para hacer llamados de atención y corregir los errores de la corporación.