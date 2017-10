Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (04/10/2017).- Malas noticias fueron las que a través de titulares en esta entidad, les llevara el INFONAVIT a los damnificados de los fraccionamientos en Altamira.

Roberto Danwing Marroquín fue claro en señalar que había reglas de operación bastante estrictas para poder ayudar a quienes perdieron su patrimonio entre las aguas negras, sobre todo en el fraccionamiento Villas de Altamira y Villas las Flores.

Expuso que la entrega de recursos no podía hacerse tan fácilmente puesto que se evaluarían entre otros aspectos, quien contara con el seguro vigente, a la vez, deberían de estar con sus pagos al corriente y de forma oportuna, no aplicando esto para los renteros, traspasos o para quienes hayan llegado a habitar una casa que no les pertenece.

Señalo además en su intervención y al ser abordado por algunas familias el funcionario federal, que no era fácil pensar en una reubicación de unas 500 familias las cuales el año pasado ya habían censado.

Hay que reiterar que más de una persona demando ante Danwing Marroquín la reubicación ya que dijeron viven en un peligro latente de enfermedades, del desbordamiento de las algunas, sin contar el problema del cárcamo que ahí en el sector está ubicado.

El fraccionamiento Villas de Altamira fue construido hace algunos años sobre una laguna que fue rellenada con escombro, basura y demás y ese viene a ser uno de los principales problemas para cientos de familias que compraron estas casas de interés social, hasta en 500, mil pesos.