Tweet on Twitter

Share on Facebook

* No culpen al gobierno mexicano; la culpa es del gobierno mundial;

* Se cumple el plazo para independientes;

* Talancón Ostos, el mejor secretario.

Por: Humberto Gutierrez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (05/10/2017).- Estamos en pleno proceso electoral, se venció el plazo de las alianzas y ayer se culminó el plazo para el registro de las candidaturas independientes a nivel local, a nivel federal el domingo próximo.

El tiempo sigue su marcha inexorablemente. A lo largo de los 20 años que tengo de opinar sobre los asuntos que incumben en nuestra vida cotidiana, creo que los asuntos económicos tienen más importancia que los políticos.

De algún tiempo para acá la economía rige los destinos de las actividades políticas.

Mi fundamento tiene razón, la economía es superior a la política.

Le explico.

Me parece que desde la aparición del Foro Económico Mundial o también llamado Foro de Davos en 1971, reúne anualmente los principales líderes empresariales a cuya invitación asisten líderes políticos internacionales, artistas, clérigos, periodistas, e intelectuales selectos que mueven masa del colectivo social, para “analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo”. La misión del Foro está relacionada con “el compromiso de mejorar la situación del mundo”.

Lo cierto es que los más ricos dominan al mundo, a los países imponiéndoles lideres “ a modo”.

Estamos frente al gobierno mundial, la Cumbre de Davos, domina al mundo, es allí donde se genera el caos y de donde emergen los grupos antisociales para dominarnos.

El Foro está financiado por 100 empresas que tienen como común denominador que sea una global con más de cinco mil millones de dólares de facturación.

Durante todo este tiempo, la desigualdad económica ha sido uno de los temas más discutidos en Davos, tanto en la agenda formal de conferencias como en las conversaciones en los pasillos y las fiestas o cenas privadas.

Durante años, poco o nada ha cambiado”.

El 23 de enero de 2017 llegó a su fin la reunión anual de invierno.

Las conclusiones son en el sentido de que tal vez ha notado usted que en muchos países hay una cantidad nunca antes vista de personas enojadas con la élite económica y su tendencia a acaparar el botín de la globalización.

Esta ola de ira llevó a DONALD TRUMP a la Casa Blanca, empujó al Reino Unido a votar por salir de la Unión Europea y amenaza el futuro del comercio mundial.

También lo han notado las personas que se reunieron del 17 al 20 de enero en los Alpes suizos para el Foro Económico Mundial que se celebra cada año. Coincide con que ellos son la élite: jefes de Estado, directivos de fondos de inversión multimillonarios, ejecutivos de la tecnología.

Están listos para hablar sobre cómo arreglar las cosas y calmar la furia popular al convertir a la globalización en una propuesta lucrativa para las masas. Varias mesas redondas se enfocaron en encontrar la mejor manera de “reformar el capitalismo”, hacer que la globalización funcione y revivir a la clase media.

Lo importante es lo que por lo general no se analiza: fortalecer el poder de los trabajadores para negociar mejores salarios y redistribuir la riqueza de arriba hacia abajo.

El hombre de Davos se atora en proveer más derechos para los trabajadores. La pura realidad es que la globalización ha reducido el poder negociador de los trabajadores, y las empresas se han aprovechado de ello.

La inquietud sobre las consecuencias de la globalización consume a Davos.

Allí tienen la propuesta de EU y Canadá en la revisión del Tratado del Libre Comercio. Que los trabajadores mexicanos ganen igual .

A 15 usd la hora.

Sobre las cada vez más profundas angustias de la clase media en muchos países, sobre el temor de que los robots estén a punto de generar desempleo masivo.

Es una conversación impulsada en parte por el miedo: si el mundo está en verdad viviendo una insurrección populista, podrían simplemente señalar hacia Davos.

Seguramente ha oído hablar que es necesario cambiar el modelo económico de México?.

No se le ocurrió a ningún político. Se le ocurrió a Davos.

Queda claro que la política depende de la economía.

En este contexto se desarrolla este proceso electoral que tiene como finalidad elegir al próximo Presidente de la República, en el cual, sea como sea, tendrá que tener la anuncia de la elite global, la elite que gobierna al mundo.

¿Quién de los candidatos es con el que la elite mundial comulga?.

Cada vez presumen la clase política de las inversiones que hacen los extranjeros en nuestro país.

El presidente actual presume que durante su gestión se han recibido más de 200 mil millones de dólares.

Cuál es el precio?.

El mal está hecho.

Me dijo el l Secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, CARLOS W. TALANCÓN OSTOS,

“Iremos el próximo mes a Corea, a Japón ya China. Una de las cosas importantes para KIA es que quieren que tengamos una misión comercial con sus posibles proveedores en Corea, No los quieren cerca de ellos; los quieren de dos a tres horas de distancia. No quieren luchar por los ingenieros, por los empleados, por sus proveedores. No quieren tenerlos muy cerca, así que dijeron que lo mejor es tenerlos en Tamaulipas “.



Hace dos semanas, el Secretario de Desarrollo Económico TALANCÓN OSTOS ayudó a abrir una nueva planta en Matamoros. La empresa ya ha contratado a más de 600 empleados y espera contratar más. La planta de montará volantes para automóviles como BMW, General Motors, Ford, Jeep y Tesla.

Trabaja juntos, el gobierno del estado con la ciudad para mostrar lo que tenemos que ofrecer.

Hay un montón de buenos ingenieros y eso es lo que están buscando.

Tamaulipas está produciendo buenos ingenieros, la Universidad Autónoma de Tamaulipas camina junto al desarrollo del estado.

Hay muchas empresas que quieren regresar de China a México. Muchas empresas están buscando poner sus plantas en Chihuahua, en Tijuana y San Luis. Tenemos que estar ahí para asegurarnos de que saben lo que Tamaulipas tiene para ofrecer “, dijo el Secretario TALANCÓN OSTOS.

Mi correo: [email protected] Twiter @cartelera1997