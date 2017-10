Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (05/10/2017).- La ciudad de Reynosa ligó su séptimo mes consecutivo con incremento en la cantidad de empleos formales generados en la industria manufacturera, para llegar a los 119 mil 029 plazas activas. Lo anterior representa un incremento de 9 mil 462 nuevos empleos del primer día de enero al último de julio de este año, reveló ENRIQUE CASTRO SEPTIEN, Presidente de INDEX Reynosa.

En Tamaulipas, de acuerdo al INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), la cantidad de empleos creados por empresas IMMEX (Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación) durante el mismo periodo es de 13 mil 942, por lo que Reynosa se colocó nuevamente como la ciudad que más aportó en materia de empleos formales en esta industria, con cerca del 70 por ciento. Otros municipios de Tamaulipas con una importante cantidad de empleos formales de la industria son Matamoros, con 55 mil 840 plazas y Nuevo Laredo, con 31 mil 558. En Total, en el estado hay 231 mil 864 empleos formales en esta industria. Con estas cifras, Reynosa se convirtió en la segunda ciudad en México en generar más empleos en el periodo de los primeros 7 meses del año, solamente después de Tijuana, que de acuerdo al INEGI, generó 11 mil 736.

Como parte de las acciones que realiza la Jurisdicción Sanitaria No. 5 de Nuevo Laredo para evitar la propagación del mosquito trasmisor de enfermedades como Dengue, Sika y Chikungunya, el departamento de Vectores llevó a cabo una brigada de control larvario en las colonias afectadas por las pasadas lluvias. Este lunes, la brigada de control larvario trabajó en la colonia del Issste, donde el personal revisó patio por patio las 281 casas afectadas, y actualmente realizan acciones en la colonia Los Fresnos y Fovissste. Además, realizó el rociado intradomiciliario con motomochila y termonebulizadora en 15 casas de la colonia Virreyes ubicadas en 3 manzanas, colonia del Issste y Lomas del Río.

La nebulización con máquina pesada está pendiente debido al mal tiempo y a la humedad. Cabe hacer mención que cada vehículo protege o nebuliza 50 manzanas por jornada.

Se espera que en próximos días inicie la nebulización si el clima lo permite en la colonia Issste, Fovissste y Lomas del Río, con un vehículo cada una; Los Fresnos y Benito Juárez, con 2 vehículos; informó Blanca Rodríguez Chávez, encargada del departamento de Vectores. Aqui hay que anotar que el respaldo del gobierno local del lic. ENRIQUE RIVAS CUELLAR ha sido de importante respaldo al sector salud.

Y EN LA RIBEREÑA concretamente en el municipo de Nueva Ciudad Guerrero surge como aspirante priísta a la candidatura a la presidencia municipal la maestra IRIS PEÑA, quien hizo pública su intención de aspirar a ser abanderada del PRI a un cargo de elección popular y ocupar el gobierno local que hoy está en manos del PAN. Señala ella que “De llegar el partido unido con sus estructuras renovadas, tengan la seguridad que la presidencia municipal será recuperada nuevamente”.

SIN EMBARGO aparecerán otros aspirantes y dentro de MORENA, con la presencia del presidente nacional del partido, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, viene a revitalizar a sus liderazgos políticos en la región este viernes próximo. Aunque muy pobres liderazgos en si, pues no tienen acercamiento con la población, unicamente cuando se le ocurre visitarlos el tabasqueño, salen a las calles a perifonear si acaso.

GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ, DIPUTADO FEDERAL por el partido movimiento ciudadano sentenció que se une a la gestión permanente que olvidan en ocasiones algunos legisladores y senadores y como tal se encuentra trabajando coordinadamente con las casas ciudadanas de su partido e incluso en municipios que son panistas o priístas atiende por irgual las solicitudes que le hacen llegar al victorense que tiene muy marcado el sentir ciudadano.

EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO se designó a ALEJANDRO AGUILAR POEGNER como nuevo sub secretario de administración y finanzas, le entregó nombramiento la titular del ramo, DRA. GLORIA MOLINA, ojalá le mueva nomás tantito a la mala labor que hizo el ex sub secretario de administración NAZARIO ASSAD y algunos administradores de la época que se sirvieron con la cuchara grande y que no rindieron cuentas muy transparentes que digamos como sucedió en comunicación social del gobierno estatal del sexenio pasado.

OMEHEIRA LOPEZ REYNA, directora general del dif estatal se anota fuerte como una posible aspirante natural a un cargo de elección popular en la elección que viene del 2018 con rumbo al senado y sino pal baile vamos.

MIENTRAS QUE dejeme comentarle que ALMA LAURA AMPARAM, alcaldesa de Altamira, viene haciendo esfuerzos con el apoyo del estado y la ciudadanía asi como la sociedad civil para atender las desgracias humanas y materiales que ha tenido la ciudad con motivo de las inundaciones de esta semana que conluye.

ALLA EN NUEVO LAREDO, VIVIANO VAZQUEZ MACIAS, fue invitado como secretario adjunto ade la presidencia estatal del PRI cuando aún se encuentra dirigiendo el partido en aquel municipio y donde las cosas se encuentran llevando a un rumbo para abrirle el espacio a las mujeres como abanderadas del PRI a cargos de elección popular. Y AHI mismo se envió como delegado del comité directivo estatal del PRI A un experimentado político como es ELISO CASTILLO TEJEDA que tiene la encomienda de trabajar para sacar la en unidad a una dirigencia local del PRI.

ENVIAMOS UN SALUDO por su cumpleaños este 4 de octubre al Ex regidor FRANCISCO NAJERA CASTILLO asi como este 5 de octubre a DON VICTOR VILLASEÑOR, asistente del gerente general de COMAPA Reynosa, ING. NESTOR GONZALEZ, asi como al periodista ELIGIO AGUILAR, SALVADOR CERVANTES AMIEVA y al LIC. ALFONSO RAMIREZ… Y nos veremos.