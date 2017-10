Tweet on Twitter

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (07/10/2017).- El Gobierno que preside la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez concluyó la pavimentación​ de la calle Ribera Verde, entre Ribera Central y Jardín de la Ribera en la colonia Riberas de Rancho Grande, donde se utilizaron 1,954.15 metros cuadrados de concreto hidráulico y como obra complementaria fueron construidos 469.16 metros cuadrados de banqueta con una inversión de 1 millón, 890 mil 766.38 pesos.

Angélica Rodríguez, residente de la calle Jardín de la Ribera esquina con Rivera Verde, expresó con júbilo: “ya no nos inundamos; orita está lloviendo vemos que corre el agua, muchas gracias por habernos hecho caso y ayudarnos con lo pavimentado”, “hace como 10 años nos decían​ que todavía no tenían para cuando pavimentarlo, no tenían presupuesto, bastante batallábamos siempre estaba todo lleno de lodo”, dijo.

Como beneficiario del programa de obras más grande en la historia de Reynosa, la señora Hortencia Anguiano Pérez, residente de la calle Jardín de la Ribera con entusiasmo, dijo: “¡Quedó muy bonita, muy alumbrada, no nos llenamos de lodo cuando salimos para acá, muchas gracias!” La pavimentación fue realizada con de 12 centímetros de espesor para que se prolongue su vida útil.

Las obras de pavimentación que impulsa la alcaldesa Maki Ortiz se realizan dentro del Plan Integral de Obra Pública y el tramo en la calle Ribera Verde incluye también la construcción de 293.09 metros cuadrados de guarnición trapezoidal, la instalación de 14 descargas sanitarias y 14 tomas de agua potable, así como el reemplazo de 113.50 metros lineales de tubería de drenaje sanitario y la renivelación de dos pozos de visita, una obra integral con la rehabilitación de la servicios públicos que requieren los 121 beneficiados.