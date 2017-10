Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (12/10/2017).- Autoridades de Altamira, siguen de cerca el desarrollo de la situación jurídica en contra del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, debido a que las acusaciones que se le imputan s se dan por un predio de 1,600 hectáreas en este municipio.

Julio Favio Ramos García, regidor del cabildo Altamirense, explico que tienen la esperanza que el procedimiento culmine como lo marca la ley, favoreciendo en todo momento a los Tamaulipecos.

“Nosotros vimos que la propia procuraduría del estado llevo a cabo el embargo precautorio, que está ubicado en el puerto de Altamira, hemos visto el compromiso que ha hecho el gobernador en el sentido de recuperar el patrimonio de los Tamaulipecos, esperamos que este procedimiento que ya se inició culmine como lo marca la ley y si en efecto es un patrimonio que ilegalmente fue sustraído del estado, se regrese”.

Señala además el entrevistado, que solo se está en espera que los compromisos del mandatario Tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, fluyan no solo en este tema, si no en otras áreas también de relevancia.

“Es un tema muy controvertido jurídicamente, esperamos que al final el patrimonio regrese al estado y sea en beneficio de los Tamaulipecos”, resalta.

Alma Laura Amparán Cruz, alcaldesa de Altamira, se dijo respetuosa de la ley y subrayó que en el caso en particular por el cual se tiene detenido y se le dictó auto de formal prisión al ex gobernador de Tamaulipas, no había proyecto alguno.

“Nosotros somos respetuosos de la ley, eso sí les digo que en Altamira y en Tamaulipas trabajamos conforme a la ley, aquí ningún permiso se está dando que no cumpla con los requisitos que debe tener, así seguiremos de esta manera, viendo por lo que es de los Altamirenses. Por parte del municipio no había proyectos en ese predio, y los que hay se están revisando y deben cumplir con las normas que se piden para trabajar con orden”.

Dijo además la presidenta de Altamira, que en su municipio se sigue trabajando de manera diaria y coordinadamente sin que el tema en cuestión haya repercutido.

“Estamos al pendiente en nuestro municipio trabajando coordinadamente y así vamos a seguir”.

Dimas Salazar Rodríguez, Sindico Primero de Altamira, solo expresó que como es de todos sabido a través de noticieros y redes sociales el tema es algo que impacto y ellos estarán al pendiente del curso jurídico en contra de Hernández Flores.

“Nosotros oficialmente estaremos al pendiente y a la orden”.