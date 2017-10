Tweet on Twitter

Por: Excelsior//aquitamaulipas.com

Ciudad de México (12/10/2017).- El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, dio la bienvenida a la comisión que el PRI busca crear en la Cámara de Diputados, con el fin de investigarlo, tras exigir que lo citen a comparecer de inmediato y sea en audiencia pública.

Frente a todos los medios de comunicación va a quedar clarísimo quiénes con los corruptos, puntualizó en un video, en el que calificó como sorprendente el nivel de cinismo del PRI, pues por un lado votó en contra de quitarle el fuero al que era tesorero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y por otro lado, propone una comisión para investigarlo.

Lejos de sentirse agobiado por los ataques del PRI, Anaya señaló que le honra la ofensiva en su contra.

En el video se preguntó por qué los priístas están tan obsesionados en destruirlo y a qué le tienen tanto miedo.

“Que les quede bien claro: No nos van a detener. Y lejos de agobiarme, francamente me honra que el PRI me ataque. Somos muchísimos más los que queremos cambiar a México. Y lo bueno es que ya se va a acabar este sexenio priista, lo bueno es que ya se van”, subrayó Anaya.

“No vemos en su comisión”, dijo el panista al final de la grabación.