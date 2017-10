Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (12/10/2017).- La CANACO RIO BRAVO invitaba para este 12 de octubre a celebrar el dia del comerciante, organismo que dirige con un nuevo rumbo el ingeniero MANUEL MARTINEZ CANO que con importantes presentaciones, eventos actividades de rifa de regalos y con la participación de consejeros de la cámara de comecio. Siendo a partir de la una del mediodia en que estarán celebrando dicho evento con el ambiente familiar cien por ciento.

El próximo 20 de octubre, inicia su segunda temporada el equipo profesional de baloncesto ‘Toros NLD’, a las siete de la tarde en el Polyforum La Fe, donde en el juego inaugural se brindará un espectáculo nunca antes visto en la ciudad.

En conferencia de prensa, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS presentó al equipo que jugará en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). “Me es grato hacer el anuncio del regreso de la segunda temporada de ‘Toros NLD’, el próximo 20 de octubre arranca la Temporada 2017-2018 de Basquetbol Profesional. Se brindará una alternativa de sana recreación, de integración familiar. Además se incentiva el interés para la práctica del deporte entre la niñez y la juventud”, dijo el alcalde

La liga está conformada por 12 equipos participantes y el juego inaugural será contra CB Santos de San Luis Potosí.

Este lunes 9 de octubre, se puso en marcha la Tercera Semana Nacional de Salud 2017, bajo el lema “Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen”, en la Escuela Primaria Solidaridad y en presencia del presidente municipal Enrique Rivas, la presidenta del Sistema DIF ADRIANA HERRERA ZARATE y del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, OSCAR GONZALEZ ARRAMBIDE. La meta de la Tercera Semana Nacional de Vacunación es la aplicación de 33 mil 360 dosis de Sabin y 3 mil 423 vacunas contra el Papiloma Humano en niñas menores de 11 años.

El alcalde destacó, que Municipio y Estado trabajan de la mano para mejorar los servicios de salud en beneficio de los neolaredenses, y mencionó que en esta campaña participa activamente personal del Ayuntamiento. En esta Tercera Semana Nacional de Salud, se aplicarán vacunas SRP a niñas y niños de 6 años, así como de nuevo ingreso a la primaria, que no han recibido la segunda dosis de refuerzo de este biológico; vacuna oral bivalente contra la Poliomielitis, tipo Sabin para niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, que hayan recibido al menos 2 dosis de vacuna pentavalente celular.

Atendiendo la demanda de las familias, la alcaldesa Profra. ROSA ICELA CORRO ACOSTA, envió una remesa de lámparas a las comunidades rurales del sur del municipio para mejorar los sistemas de alumbrado público en poblaciones como Los Treviño, Arcabuz, Tres Palmas, Salitrillo, Cerro Azul, San Antonio de Reyna y Los

García, así como material y equipo para reparar las que se encuentran dañadas. La primer remesa fue de 25 lámparas nuevas y material para rehabilitar aquellas que presentan fallas menores y que pueden seguir brindando el servicio. La primera autoridad, acompañada del secretario del Ayuntamiento, entregó las lámparas al secretario de Desarrollo Rural, y al director de Servicios Primarios, a fin de distribuirlas a través de la red de delegados conforme la necesidad en cada comunidad.

El secretario de SEDUMA del gobierno del estado de Tamaulipas, Ing. GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ quien es Co Presidente por Tamaulipas del Programa Ambiental Frontera 2020 ante Autoridades federales, estatales y locales de Coahuila-Nuevo León-Tamaulipas-Texas dijo que el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, les envió un saludo y reiterar que el Gobierno de Tamaulipas es un gran aliado del medio ambiente y de la salud en beneficio de los habitantes de ambos lados de la frontera, de toda la región y del país. También agradeció el esfuerzo bilateral que están realizando en forma permanente, teniendo como base el principio fundamental del desarrollo sustentable. Señaló que con certeza esta acción conjunta de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas permitirá seguir ampliando y fortaleciendo los programas del cuidado y protección al medio ambiente así como la salud con la participación de todos. Y que en esta mesa de trabajo bilateral es muy importante para reforzar los instrumentos y mecanismos que permitan seguir avanzando en la solución de los grandes desafíos gracias al apoyo del Programa Ambiental Fronterizo México-Estados Unidos y de este grupo de trabajo, perseverando en lograr las metas y objetivos.

MANIFESTO que La tarea es titánica sin embargo es justo valorar y reconocer este esfuerzo binacional que se realiza con un horizonte a largo plazo.

JOSE MARTINEZ en el municipio de San Fernando, tras la búsqueda de la dirigencia del PRI municipal, le empiezan a surgir algunos correligionarios que le pedalean la posibilidad de dirigir el tricolor. Los procesos en algunos municipios ya iniciaron y se encuentra el actual dirigente estatal SERGIO GUAJARDO MALDONADO permeando la unidad revolucionaria.

EN MATAMOROS al parecer no dejaron muy contentos a los miitantes, algo está sucediendo o están en la cacería de brujas por el pasado proceso eleccionario del PRI estatal.

EN REYNOSA, no batallaron se inclinó la balanza en favor de GUSTAVO RICO DE SARO para el grupo Luebberiano y sus aliados que no son muchos, pues quedaron fuera varios aspirantes y otros como VICTOR GARZA ni siquiera tuvieron la intención de alzar la mano para no meterse en problemas.

EN OTROS MUNICIPIOS esperan que no se repitan dedazos o prefernecias políticas de grupo que invitan a muchos a aventar el arpa.

Y dentro del partido MORENA parece que surgen nonbres de personajes que no se la han jugado ultimamente con el proyecto de AMLO y uno de ellos es ARMANDO ZERTUCHE ZUANI ni JOSE RAMON GOMEZ LEAL, este último urgido de unas siglas como las necesitó cuando corrió por el PAN. El primero intentó incursionar en la izquierda allá en el 2006 cuando el mejor momento del PRD fue candidato a diputado federal. Después fue funcionario de un gobierno del PRI, posteriormente independiente y ahora de MORENA donde parece que se rasga las vestiduras para convertirse en candidato a alcalde de MORENA y con JOSE RAMON GOMEZ LEAL al senado donde señalan le disputa la candidatura a AMERICO VILLARREAL ANAYA y a ENRIQUE TORRES MENDOZA que son los mas posicionados a nivel estado.

EN ALTAMIRA, La LIC. ALMA LAURA HERNANDEZ AMPARAN, presidenta del sistema DIF local, reinaguró la clínica del DIF contando con la presencia y participación de autoridades y la sociedad civil, ALMALAURA AMPARAN presidenta municipal ofreció mejorar los servicios médicos y dar mayor calidad a la población en dicha clínica haciendo realidad este sueño de la comunidad altamirense.

FREDDY GARCIA QUINTERO, ex regidor del partido verde ecologista y quien le debe en mucho su carrera política al trabajo del hoy diputado local por el mismo partido, HUMBERTO RANGEL VALLEJO parece no ser agradecido y se avienta al ruedo señalando que el legislador debe ser considerado para la expulsión por parte de la comisión de honor y justicia del mismo instituto político. La realidad es que el ex regidor se avienta el tiro solo, la instancia competente en ningún momento ha hecho algún llamado al legislador por lo que los oporunistas políticos no faltan siempre en este tipo de movimientos telúricos de la vida de un partido.

PEDRO CASTORENA con decisión y definición política asume la responsabilidad de guiar un barco ciudadano a la presidencia municipal como un aspirante formal de ciudadanos que desean una oportunidad política. Preparando varios temas en diferentes líneas políticas para Reynosa, el aspirante ciudadano a una candidatura a la presidencia municipal dijo no casarse con ningún proyecto de aspiración presidencial de ninguno de los ciudadanos que han dado a conocer sus intenciones políticas y si estar construyendo un proyecto desde el mes de abril pasado para aspirar a una candidatura a la presidencia municipal con ciudadanos apartidistas y aclara que en su participación política, solamente una ocasión ha sido militante de un partido por un solo año al que renunció para participar en este proyecto ciudadano y viable señala el empresario publicitario y comunicador.

EDUARDO HERNANDEZ CHAVARRIA, ex diputado local y otras cosas mas, abandonó al PRI, renunció en forma irrevocable bajo oficio de por medio para amacizarse con otros proyectos políticos en busca de que alguien volteé a verlo para hacerse de una candidatura a alcalde o a Diputado federal por Tampico.

DONDE TAMBIEN el ingeniero, empresario y muy apreciado tampiqueño JUAN MANZUR OUDIE acudió a las oficinas del INE a recibir la carta aceptación para participar como aspirante a diputado federal por el VIII distrito electoral con cabecera en Tampico donde ha hecho un trabajo político y social de muchos años desde diferentes trincheras políticas. Hoy por hoy va por 5,500 firmas de apoyo y mas para en dos meses en mas de doscientos secciones lograr el objetivo que lo lleve a convertirse en candidato independiente a la diputación federal en mención.

HERIBERTO RUIZ TIJERINA, ex dirigente del Movimiento territorial, ex funcionario público y ex diputado local señaló muy tajantemente que es positivo que se ponga en órden al sistema político y que los ex gobernadores sean llamados a cuentas en cualquier estado del país y en cualquier circunstancia donde es notoria la impunidad, el atraco y el delito contra el pueblo que ya no aguanta mas abusos de poder.

JOSE ANTONIO MEADE, es el delfín del presidente PEÑA NIETO con rumbo a la candidatura a la presidencia de México por el PRI, rebasó a LUIS VIDEGARAY CASO que seguramente encabezará la lista de senadores con la posibilidad de acariciar la casona de Bucareli en caso de cumplirse la idea del PRI, ganar la elección del 2018.

El diputado federal EDGARDO MELHEM SALINAS estará rindiendo su informe de labores del segundo año en la cámara de diputados a las 10 y media de la mañana del sábado 14 de octubre con la participación de invitados especiales. Y para la logística que se había planeado se cambió de la unidad deportiva Enrique Franklin de Rio Bravo a la explanada del área comercial de la “Tienda del ahorro” por seguridad ante las inclemencias del tiempo que se han presentado en esta semana. Aclara la oficina del diputado que no hay cambio de hora, solamente de lugar.

Enviamos nuestro deseo de una pronta recuperación de salud para DON JOSE RESENDEZ POZOS, dirigente del transporte público de la CTM de Rio Bravo asi como al ex alcalde de Rio Bravo, DON OTHONIEL GARCIA SALINAS quien fue intervenido quirúrgicamente este juéves. Además les comento que el amigo periodista ROBERTO JAVIER PEREZ MARTINEZ estaría ya en su casa recuperándose de su salud acompañado de su familia y amistades para ellos un saludo y buenos deseos.

ENVIAMOS nuestra felicitación por su cumpleaños este pasado 9 de octubre a EVERARDO SANMIGUEL y ROSA RUBIO DE MORENO; Asi como este 10 de octubre al amigo locutor HERIBERTO COSTILLA; El pasado 11 de octubre a LYDIA GALLEGOS funcionaria de la SST en Valle hermoso; ING. GONZALO PERALTA FRANCO, tío de quien esto escribe; ROSY CHAVEZ, MANUEL HERRERA SALAS, asi como al ING. LAUREANO LARRAGA CHAVERRI; EDDY GOMEZ, NOELIA CANTU DE MILLAN, presidenta del club de leones “La Sauteña”; NORA DOMINGUEZ, Diputado federal RAFAEL HERNANDEZ SORIANO e IVAN ACOSTA. De la misma manera este 12 de octubre felicitamos a PEDRO ORTIZ MORENO, PROFR. RAFAEL TORRES, JUAN JOSE ELIZONDO, SANTIAGO PEÑA, JESUS HERNANDEZ, MARIO SALINAS, MARTIN LLORENTE, SONIA MEJIA Y ROMULO PEREZ Y NOS VEREMOS.