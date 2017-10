Tweet on Twitter

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (15/10/2017).- El Banco de Alimentos de Reynosa A. C., que desde el año 2000 ha recolectado y entregado cerca de 6 millones de kilogramos de alimentos en esta ciudad, realizó este sábado 14 de octubre el Hambretón 2017, con la colaboración del Gobierno Municipal que preside la doctora Maki Ortiz, quien inauguró el evento en la plaza Niños Héroes con un banderazo y la presencia del presidente del organismo civil, doctor Hugo Ramirez Mejía, destacados invitados y de los jóvenes conscriptos del Servicio Militar Nacional.

La lacaldesa, Maki Esther Ortiz Domínguez reconoció que “El Banco de Alimentos está ahí siempre y a pesar de todo y sin condiciones, nada más para hacer el bien y eso la verdad nos llena de esperanza a todos los ciudadanos, porque el Banco de Alimentos con otras personas y otras instituciones están luchando todos los días para que el bien este muchísimo más cerca que la violencia que nos azota”.

Aseguró Maki: “lo que me gusta tanto es que hay una esperanza” porque Reynosa, dijo, es una ciudad que tiene todo para salir adelante; y por su parte el presidente del Banco de Alimentos, José Hugo Ramirez Mejía agradeció la colaboración de la alcaldesa Maki Ortiz y le entregó un reconocimiento “Por su lucha y colaboración contra el hambre y la desnutrición en Reynosa”, “Porque tuve hambre y me diste de comer; porque tuve sed y me diste de beber”, citó, Ramírez Mejía.

El Banco de Alimentos es un conducto por el cual empresarios, industriales y ciudadanos expresan su buena voluntad para los que más necesitan, porque Reynosa es una ciudad de esperanza para todos; participaron en la ceremonia y recopilaciion de alimentos del Hambretón 2017, la diputada local Irma Amelia García Velazco, capitán primero de Caballería DEM, Juan Carlos Vargas Reyes, representante de la Octava Zona Militar; Dolly Salinas Guzmán, pastora de la iglesia cristiana Centro de Vida; monseñor Ignacio Vaquera Gallardo, de la parroquia de Nuestra Sra. De Guadalupe.