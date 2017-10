Tweet on Twitter

***Inicia alcaldesa programa Ciclo Municipal Educativo Un Gobierno Cerca de Ti en el Jardín de Niños “Eva Sámano de López Mateos’’.

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (16/10/2017).- Restaurando el tejido social a través del Ciclo Municipal Educativo implementado por el Gobierno Municipal de Altamira para complementar la formación académica de los estudiantes, la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz puso en marcha el referido programa en el Jardín de Niños “Eva Sámano de López Mateos’’, donde la presidenta del Sistema DIF, Lic. Alma Laura Hernández Amparán, compartió didácticas afectivas con los alumnos del plantel.

En el marco de la ceremonia cívica de los lunes, efectuada en la referida institución educativa, la presidenta municipal aseveró que uno de sus principales compromisos es atender la Educación como un eje medular de desarrollo, pues cada niño y cada joven representan la esperanza de un Altamira más dinámico, seguro, y moderno.

En el programa Ciclo Municipal Educativo participan enlaces de las diferentes direcciones y departamentos del Ayuntamiento de Altamira para dar a conocer las actividades de las distintas áreas operativas de la administración pública municipal, así como mantener una estrecha cercanía y difusión del mensaje de trabajo de la alcaldesa con directores, maestros, alumnos y padres de familia de todos los niveles educativos de Altamira del presente ciclo escolar.

Amparán Cruz detalló que el referido esquema representa un programa integral de restauración al tejido social en Altamira, que es pionero en el Estado con este tipo de acciones, donde también interviene personal de la Policía Federal, División Gendarmería, con labores de proximidad social, agradeciendo al comandante del 12 Agrupamiento, Israel Cortez Benítez, quien ha comprometido a su personal para brindarle a la niñez y juventud altamirense, un fiel reflejo de la gran importancia que es servir con fuerza, honor, lealtad y patriotismo a una corporación que es insignia de seguridad en el municipio y Tamaulipas.

Asimismo, refrendó su compromiso con la educación, reconociendo también la participación de los maestros y padres de familia en la formación de los alumnos, sustentada en los valores, por lo que en coordinación con el Sistema DIF municipal -que de igual manera se suma a esa importante tarea- se logra inculcar los valores en la niñez de Altamira.

“Esta mañana me complace informar que hoy tendrán en su salón de clases como profesora a una licenciada en educación preescolar que amo con todo mi corazón, que he visto crecer y que disfruta su vocación de servir; ustedes compartirán junto a ella dinámicas didácticas que han sido especialmente preparadas para que aprendan, se diviertan y desarrollen sus competencias individuales. Alma Laura Hernández Amparán será por el día de hoy su maestra y me llena de orgullo su participación’’, expresó.

La directora del Jardín de Niños “Eva Sámano de López Mateos’’, Ana María Martínez, dijo las palabras de bienvenida y junto con la alumna Claudia Hernández Salazar, agradeció a la alcaldesa Alma Laura Amparán el importante apoyo que se está brindando a la educación.

También estuvieron presentes, la regidora presidenta de la comisión de Educación, Ángela Vega Herrera; el secretario del Ayuntamiento, Israel Hernández Villafuerte; el director de Educación, José Antonio Chong Martínez; el comandante del 12 Agrupamiento de la división Gendarmería en la Zona Sur, Israel Cortez Benítez; el coordinador de secretarios generales de la región 9 Sección 30 del SNTE, Luis Gerardo Reyes Bonilla; la presidenta de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia, Eva Zurita Casillas, así como síndicos y regidores de la comuna.