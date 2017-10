Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (18/10/2017).- Juan Ángel Saldierna Luna de 13 años de edad, ex alumno de sexto año de la primaria “Mariano Matamoros” y de la secundaria general número 1, “Francisco Nicodemo” ubicadas en el centro de Tampico.

Desde hace un tiempo él lucha por su vida, pues se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital General “Carlos Canseco”; al presentar un diagnóstico médico de gravedad con 20% de probabilidades de vida, derivado de una leucemia que se complicó con una neumonía.

En enero de este 2017, Diana Janeth Luna de 30 años; mamá de Juan Ángel falleció a consecuencia de complicaciones por neumonía y tuberculosis; hoy es él quien convalece en el nosocomio.

Madres de familia de su escuela emprendieron con apoyo de la Dirección, una colecta, ya que requiere de pañales y medicamentos que cuestan hasta mil pesos cada uno.

Al respecto, el director del plantel, Juan Carlos Rodríguez Rojas manifestó que Juan Ángel necesita de un milagro, ya que en su etapa de estudiante en ese plantel mostraba inquietud por aprender.

“Muy inquieto, yo lo veía muy bien, alto era güero, ojos de color, es sorprendente la noticia que nos dieron que está delicado de salud…viene de aquí de la colonia Tamaulipas es donde vive el”, dijo.

En tanto la doctora de la escuela Laura Turrubiates explicó el diagnóstico del menor quien permanece en el cuarto piso del Hospital General “Carlos Canseco” de Tampico.

“El niño empezó por un problema que no podía respirar, dolor en el pecho en el cual lo llevo al médico y cuando ya ingresó al hospital inmediatamente fue a dar a terapia, su salud es delicada.

Probabilidad de 20% de que sobreviva .Su abuelita aquí presente, su papá está Destrozado. Yo como doctora aquí de la escuela estoy apoyando a su papá, a su abuelita me he ido a botar, me han acompañado un grupo de mamá a hacer eso, a pedir a la escuela del niño, está en la escuela Nicodemo, en el turno de la tarde”

Su abuela, Marcela Mariño Tavares prefiere no hablar del tema debido a la gravedad de la situación, pero apoya a la familia en el cuidado de la hermana de 10 años del menor, y no pierde la esperanza de que Juan Ángel supere esta etapa.

Por su parte su padre, Juan Saldierna Mariño quien a diario labora como mesero en un restaurante cercano a la presidencia municipal de Tampico, se mantiene al pendiente del menor que requiere de pañales y medicamentos algunos de los cuales llegan a tener un costo superior a los mil pesos.

La colecta en la escuela primaria “Mariano Matamoros”, tendrá una duración de dos a tres días y además de ese sitio para apoyarlo, quienes puedan respaldar a la familia pues comunicarse al número telefónico: (833)182-66-68.