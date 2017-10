Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (19/10/2017).- La regidora del PAN coordinadora de la comisión de salud, licenciada en enfermería María Elena Blanco Chávez dejo en claro que la responsabilidad de que no haya dengue, zica y chikungunya es de manera conjunta, sociedad y gobierno, por ello en patio limpio no hay dengue.

-La doctora Maki Ortíz ha gestionado suficientes apoyos para que Reynosa no se presenten más casos de dengue tanto clásicos como los llamados hemorrágicos así que no hay que “bajar la guardia” y no permitir que se reproduzca el zancudo aedes aegypti vector del den dengue, que no haya un solo cacharro en nuestras casas-, agrego la regidora.

La Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria estamos en perfecta coordinación con el municipio para que no haya casos de dengue, pero para ello es necesario que amas de casa, padres de familias y sus hijos se dediquen un tiempo a retirar todo tipo de botes, botellas, llantas, cacharros, floreros y cualesquier recipiente que contenga agua limpia.

-Recordar que el zancudo aedes aegypti se reproduce solo en agua limpia y sus huevecillos duran muchos meses en “seca” y cuando llega la lluvia, se acumula y nacen las larvas llamadas “maromeros” y es ahí cuando se tiene que actuar o antes, ya que después salen a “comer” sangre y envenenar a seres humanos-, informo la regidora del PAN.