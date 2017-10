Tweet on Twitter

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (19/10/2017).- Los panistas de Tampico se niegan a aceptar imposiciones y candidatos golondrinos.

José Antonio Heredia Niño, integrante del cabildo porteño se refirió en particular a la renuncia del ex diputado priista, Eduardo Hernández. Quien intenta incrustarse en las filas de Acción Nacional, pretendiendo hacerlo como candidato a la alcaldía.

“Este es un nuevo escenario, el PAN esta con un frente único con el PRD y Convergencia, eso cambia el escenario, vamos a esperar y ver en su momento a candidatos en el PAN de otros partido y del PAN con otros partidos, será un escenario desconocido”.

No habrá desbandada de su partido afirma, “no habrá desbandada, el PAN es libre y cada quien entra o sale cuando quiere, no esperamos, al contrario hemos tenido la entrada al PAN cerrada y hay muchísima gente que quiere entrar”.

Además el entrevistado señala que coincide con Arturo Elizondo, sobre que un priista quiera buscar la alcaldía a través de sus siglas.

“No, yo tampoco, yo tampoco lo veo bien, creo que en el partido Acción Nacional hay elementos valiosas que tienen ganas de participar y hay elementos valiosos sin ganas de participar y hay elementos inconvenientes que quieren participar”.

¿Van a aceptar a priistas que si se doblan y se venden?- se le insistió al regidor que tras la muerte de Luis Donaldo Colosio, como él mismo lo explicara decidió dejar al PRI.

“ No sé vamos a esperar ver quién es y solo puedo decir que para adherirse a Acción Nacional tienen que pasar uso exámenes, tienen que hacer cierto tiempo de observación, no es nada más que ya quiero y ya, ya estamos muy lampareados como los venados de aquí de la zona”.

Y reitera tajante para concluir.

“No ha habido alguna imposición y realmente no vamos a hacer mucho, esperaremos a que se den la designaciones y vamos a ver quiénes son, en el PAN hay mucha gente con deseos de participar, no conozco empresarios que deseen hacerlo, yo tengo aquí desde que mataron a Colosio, dije ya no más, en el 94 o 93 y soy panista”.