Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (19/10/2017).- Tras protagonizar bochornoso escándalo, presumiblemente bajo los influjos del alcohol, dos funcionarios de Tránsito de este municipio, optaron por solicitar su renuncia, bajo el argumento de motivos personales.

Con imágenes que fueran difundidas en redes sociales y medios de comunicación de la localidad, se dio a conocer como Honorato Palma y Hugo Martínez, sobrepasaron su relación de compañerismo, así como de amistad, a través de caricias y lo que podrían ser algunos besos.

El director y subdirector administrativo solicitaron su licencia por tiempo indefinido y fue por decisión propia, por lo cual no cometen irregularidades, pero si hay un a imagen que podría considerarse como inadecuada, explicaron las autoridades.

Este hecho no sería tan cuestionado, a no ser que se trata de funcionarios que de alguna forma deben de poner el orden, lo cual en esta ocasión no fue así y fueron protagonistas de las fotografías al parecer en un centro nocturno.

Francisco Ramírez, director de Recursos Humanos del ayuntamiento, se refirió al tema y explico que ambos personajes causaron baja por si solos, este miércoles, con lo cual no tienen permitido hacer ninguna función en la dirección y sub dirección que ocupaban.

Hugo Martínez, quien fungiera como subdirector de la citada corporación, ha dejado mal parada la actual administración que encabeza Andrés Zorrilla, ya que hace apenas algún tiempo atrás, sumamente alcoholizado provoco un accidente automovilístico, del cual se dio a la fuga.