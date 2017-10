Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (20/10/2017).- Andrés Ponce, regidor integrante de la comisión de contraloría en este municipio, exigió orden y puso de ejemplo la mala experiencia en la dirección de Tránsito, ya que dijo por el hecho era indispensable haber aplicado bajas a ambos protagonistas.

“Era un cese inmediato, no podemos permitir esos actos que dañan la imagen, esto es difícil para limpiar la dirección”.

El llamado.-insistió-. “es para funcionarios y servidores públicos para que actúen con rectitud”.

Cabe referir que la situación de dos elementos de Transito ha trascendido no solo en esta entidad, si no en medios nacionales, donde se juzga porque eran estas autoridades las de sancionar que la ciudadanía tuviera buen comportamiento y no anduvieran en estado de ebriedad.