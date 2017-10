Tweet on Twitter

Por: Agencias ANTAM//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (21/10/2017).- Tamaulipas está preparado para enfrentar la posible ruptura del Tratado de Libre Comercio (TLC); la entidad mantiene lazos comerciales muy estrechos y estructurales con Estados Unidos desde hace medio siglo, incluso antes de la creación de este acuerdo, indicó, Carlos W. Talancon Ostos, Secretario de Desarrollo Económico del Estado.

Sí en la mesa de negociones no se logran los acuerdos que favorezcan a los países involucrados, y el TLC finalmente se disuelve, en Tamaulipas no se prevén repercusiones mayores, afirmó. Podría haber solo ajustes en el sector maquilador, pero no habrá un impacto mayor, insistió.

“Estamos preparados, Tamaulipas está preparado, el TLC lleva poco más de 20 años, y aquí hemos tenido un comercio muy importante con Estados Unidos por más de 50 años, muy estructurado, con industrias de la transformación, industrias manufactureras, no veo que tengamos alguna repercusión”.

Aun cuando el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con sacar a su país del tratado, dijo, resultaría casi imposible que las cámaras legislativas estadounidenses que están formadas en su mayoría por empresarios, se lo permitan.

“Estamos viendo una presión muy importante por parte de las diferentes cámaras de comercio en Estados Unidos; han dicho lo que piensan, y lo pudiera afectar, porque está afectando a sus principales clientes que somos nosotros, México. Hay coincidencias, con los diferentes empresarios mexicanos, Donald Trump está teniendo presión y está perdiendo fuerza en sus ideas con respecto al TLC”.

Talancón Ostos, espera que al final de las negociones se logre un buen acuerdo, porque a pesar de que en Tamaulipas están preparados para hacer frente a esta ruptura comercial, los estados del Centro y del Sur de México, podrían resultar severamente afectados; hablan incluso de una recesión, destacó.

“Si lo ha hablado Donald Trump, pero no creo que las diferentes cámaras que tenemos en Estados Unidos con tanta fuerza de empresarios le permitan a él que esta decisión tome este camino, que salga el TLC, lo cual no lo veo yo como ahorita a este nivel de negociaciones en donde sea una fuerte posibilidad”.