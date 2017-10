Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (23/10/2017).- DURANTE LA REUNION NACIONAL DEL CONSEJO EN EL PRD APROBARON QUE LA ELECCION DEL CANDIDATO SERA MEDIANTE CONSEJO NACIONAL ELECTIVO, POR LO CUAL EL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS serán solamente los días 06 y 07 de diciembre.

ESTO ES DENTRO DE SUS ESTATUTOS INTERNOS NACIONALES, RECORDANDO QUE ACTUALMENTE ESTAN PARTICIPANDO CON EL FRENTE CIUDADANO POR MEXICO, PERO EN CASO DE NO CONCRETARSE ARMONICAMENTE EL CANDIDATO de este frente, ellos están preparados para elegir su propio candidato en el mes de Febrero, mas sin embargo quienes aspiran a ser senadores y diputados deberán registrarse del 26 al 30 de noviembre, su dirigente Alejandra Barrales critico a quienes se unieron a MORENA, porque prácticamente se dejaron seducir por “El canto de las sirenas”.

PERO MIENTRAS QUE A NIVEL INTERNACIONALEL PRESIDENTE NORTEAMERICANO DONALD TRUMP SIGUE AMENAZANDO CON ROMPER EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO , AL TERMINO DELA CUARTA RONDA, “Solo si es justo para EE.UU” habrá de firmarse, porque varios países se aprovechan de Estados Unidos.

PROMOVIENDO EL DEPORTE ENTRE LOS JOVENES EN FORMA PERMANENTE Y CON ORGANIZACIÓN, ESTE DOMINGO EN CIUDAD VICTORIA, SE INAUGURO LA PRIMERA EDICCION DE LA COPA-TAM 2017 DE FUTBOL, CORRESPONDIO al Gobernador Francisco Jarcia Cabeza de Vaca presidir el evento, donde ante más de 2,600 jugadores de 124 equipos, refrendo el compromiso de seguir apoyando el deporte, fomentar la integración familiar de los trabajadores del gobierno de Tamaulipas y la

sociedad tamaulipeca en general, estas son acciones que se requieren en forma permanente para ser parte de la reconstrucción del tejido social.

EL ESTADO DE QUERETARO FUE EL INVITADO EN LA FERIA-TAM 2017, POR ELLO SE ENCUENTRO UN PABELLON EN EL RECINTO FERIAL, ES UNA ENTIDAD FEDERATIVA CON QUIENES LOS TAMAULIPECOS han cultivado una amistad de trabajo, cultura, deportes mexicanos que los identifica, pero principalmente personas buenas, de trabajo que están en constante lucha por mejorar integralmente, el Secretario de Turismo de Querétaro Hugo Burgos García dijo sentirse plenamente identificado y agradecido por la hospitalidad del gobierno tamaulipeco que preside Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y la Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

PARTICIPANDO EN LA FERIA-TAM 2017, EL GOBIERNO DE MATAMOROS, PRESENTO SU PABELLON QUE ESTA PERMANENTE EN RECINTO FERIAL, EL ALCALDE JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE SALUDO Y DIALOGO CON EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA durante la inauguración el pasado viernes, se promociona en el mismo el visitar la Playa Badgad, los museos, casa de la cultura, bibliotecas públicas con computadoras y servidores de internet, sector histórico en el centro de la ciudad bellamente adornado y adoquinado que le da un toque de modernidad a este puerto fronterizo.

EN LO QUE CORRESPONDE A LA LIMPIEZA DE LOS TRES PANTEONES DE MATAMOROS, YA ESTAN LISTOS PARA RECIBIR A LOS VISITANTES EN LAS FECHAS TRADICIONALES DE LOS DIAS “ DE FIELES DIFUNTOS”, EL DIRECTOR EMILIANO ESCOBEDO MULLER confirmo que todo esta listo para recibir a mas de 30,000 personas que acudirán a visitar las tumbas de sus seres queridos, el alcalde Jesús de la Garza ha estado supervisando que los trabajos queden concluidos, solamente el panteón Santa Cruz tiene una extensión de 15 hectáreas.

HOY ME CORRESPONDE RELATARLES A TRAVES DE ESTA COLUMNA QUE RECIENTEMENTE ACUDI AL VECINO ESTADO DE NUEVO

LEON, CONCRETAMENTE EN LA CIUDAD DE MONTERREY COMO PARTE DE LOS VISITANTES, un día normal y claro no muy tranquilo en la enorme vialidad que lo caracteriza a ciertas horas durante el día.

ME SUCEDIÓ ALGO POCO COMUN, QUE FUE EL HABERME REALIZADO LA DETENCION MOMENTANEA PARA UNA REVISION POR PARTE DE AGENTES VIALES, MOSTRANDO LOS DOCUMENTO ME RESALTA QUE SE ME LEVANTARIA UNA SANCION por el hecho de traer vidrios polarizados en lado del chofer y copiloto, mi defensa fue que era muy claros, que incluso esto nunca había sido motivo de multa en territorio de EE.UU.

EDUCADAMENTE LOS AGENTES VIALES MOSTRARON EL REGLAMENTO VIAL DE MONTERREY, DONDE ESPECIFICABA UNA SANCION DE 80 DIAS DE SALARIOS MINIMOS POR TENER VIDRIOS POLARIZADOS ( SIN IMPORTAR QUE PRACTICAMENTE ESTEN CLAROS), EL SERVIDOR PUBLICO explico que esta medida era para mí protección y de los demás ciudadanos, porque solamente las personas que pretenden esconder su verdadera identidad ante la ley los utilizan, una medida que les ha dado resultado y evitar seguir usando los vidrios polarizados que además afectan la visibilidad, bien por el gobierno Neolones porque es una buena medida para acabar con algo tan sencillo pero que da un resultado tan positivo dentro de una sociedad, que estaba siendo asfixiada por la violencia.

TENIENDO COMO INVITADOS A GRUPOS DE CANTO, DANZA Y MUSICA DE URUGUAY Y POLONIA, LA UAT LLEVA A CABO EL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLKLOR, MISMO QUE FUE INAUGURADO POR EL RECTOR ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO en el Centro Cultural de Tamaulipas, como parte de la vinculación con la sociedad que el forma permanente tiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas, este es reconocido por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las artes tradicionales organismo que colabora con la UNESCO.

EXCELENTE EL PROGRAMA DENOMINADO “ EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA” QUE EMPRENDIO EL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA EN COORDINACION CON EL ITEA, REALIZADO EL PASADO SABADO, con el cual

se da certificación de primaria y secundaria para trabajadores adultos que laboran en planta municipal, pero también para toda la comunidad reynosense, esto lleva como objetivo disminuir el rezago educativo, pero además invitar y motivar a la clase trabajadora a seguir preparándose académicamente, el director del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos Roberto González González reconoció el la Dra. Maki Ortiz una gobernante con un gran corazón y preocupación porque los trabajadores municipales, así como padres y madres de familias de escasos recursos cuenten con mayores documentos de preparación académica y dejando atrás los índices de analfabetizacion que existieron en Reynosa, para esto seguir adelante con estos programas.

IMAGEN DIFERENTE ES LA QUE ESTA REFLEJANDO EL PANTEON MUNICIPAL DE RIO BRAVO, EN LOS ULTIMOS DIAS SE HA ESTADO PINTANDO, CORTANDO Y ADORNANDO LOS ARBOLITOS, así como los accesos, de esta manera estén en las mejores condiciones para recibir a los miles de riobravenses que desde el próximo fin de semana acuden a visitar a sus familiares que han partido al mas allá, trabajo que está realizando el Gobierno Municipal.

LA DIFERENCIA EN EL GOBIERNODE CIUDAD VICTORIA LA ESTA HACIENDO 125 CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HUDRAULICO Y 129 CALLES PAVIMENTADAS CON ASFALTO CALIENTE, prácticamente le está dando un nuevo rostro a la capital del Estado, Obras que se realizan por gestiones del alcalde Oscar Almaraz Smer con el apoyo del Gobierno de Tamaulipas y la federación, actualmente se rehabilitan las vialidades del 19, 21 y 22.