Por: Humberto Gutierrez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (23/10/2017).- El PRI se niega a morir por agotamiento, se presta a dar la batalla para ganar desde el tercer lugar en la tabla donde según las encuestas se encuentra.

A menos la arenga pública del discurso estaba muy animado el dirigente nacional ENRIQUE OCHOA el viernes cuando se reunió el Consejo Político Nacional para elegir el método de la selección de los candidatos.

El PRI es el único partido que por reglamento ofrece el 50 por ciento de candidaturas por equidad a mujeres y varones.

De las que el 30 por ciento deben de ser jóvenes para ofrecer nuevos rostros en las boletas electorales. En el caso de Tamaulipas por lo menos 600.

La encuesta es la película del momento y depende de quién la paga es el resultado, es la percepción de la gente que leemos su conclusión y resultado, últimamente han fallado.

A veces se les llama encuestas a sondeos de opinión a muestras ridículas de variables políticas, económicas y sociales.

La mejor encuesta es el día de la elección, antes han sido instrumentos para manipular y persuadir la decisión de la sociedad.

Los números objetivos no manipulables, indican que en 2017 el PRI fue el partido político que más votos a favor recibió; en mi percepción significa que es el partido político que menos negativos genera en la percepción de la gente pesar de la publicidad, lo nemes de las redes sociales negativos.

Se ha fijado usted que al partido que más se le tira es al PRI? Y en segundo lugar a AMLO?

Ante el clamor internacional de los organismos, cuando se crearon comenzaron a entrometerse en la vida interna de las naciones, la CIA tiene como objetivo crear condiciones adversas tendientes a favorecer al Imperio, que son los grandes especuladores del mundo.

Ante esa circunstancia el país con el paso de los años, pasó de la democracia dirigida, a la democracia negociada o pactada desde lo más alto del poder presidencial, consiste en que el que gana no gana todo, y el que pierde no pierde todo.

Tan solo vean los personajes que han influido del PRI en la transición del PAN en la vida democrática de la Nación.

Vasta tomar como ejemplo a AGUSTIN CARSTERNS y JOSE ANTONIO MEADE, el mismo CUAHUTEMOC.

El PRI gran ganador del poder presidencial de la historia postrevolucionaria de México, tuvo y tiene a los más grandes personajes que con talento han impulsado las grandes reformas, vinculándose a otros partidos políticos , organizaciones políticas, sociales, pero todas con el referente de que por su sangre huele a PRI.

Lo más notables han sido CUAHUTEMOC CARDENAS que al ver que su ciclo priista había sido rebasado y ya no tendría más oportunidades fundo junto con otros el PRD, y se fueron con el PORFIRIO MUÑOZ LEDO.

MOVIMIENTO CIUDADANO el único jerarca, dueño de esa franquicia es el veracruzano DANTE DELGADO, el Verde no se diga, porque no se recuerda de los dos ninguna iniciativa por la mejoría de los ciudadanos o del gobierno mismo.

El PANAL nace como una concesión a los maestros de ELBA ESTHER, MORENA, el tabasqueño que en tres años lo mandó a segunda fuerza nacional conoce las profundidades e intestinos del PRI y lo ha usado a su favor. Forma parte del PACTO

Dueño de la vieja clase priista se percibe como negociación que no haya tomado las calles con el resultado de la maestra DELFINA GÓMEZ que perdió por escaso margen frente al priista ALFREDO del MAZO, primo del presidente.

Más se percibe como negociación redituable a cambio de no hacer ruido.

Por lo que no se dude que encontró el caminito para caminar por la selva impunemente, al igual que su familia.

Para el 2018 el PRI es el líder, aunque los encuestadores lo perciban abajo en las preferencias, porque simplemente es el partido por el que vota la gente.

Por eso mi afirmación que es el partido que sabe de sumas y restas.

Como dijo ENRIQUE OCHOA en su discurso, todos somos importantes pero nadie indispensable.

Han de haberse sentido aludidos los ex priistas que abandonaron el barco cuando los sintieron hundido.

De los doce años que habitó el PAN Los Pinos, se tejen muchas historias urbanas, una de ellas se refiere a la negociación pactada en Davos para la transición.

A la administración de PEÑA NIETO se le debe de calificar como se apreciaría una corrida de toros, en tres tiempos.

En los primeros 22 meses sorprendió al mundo desde el segundo día de su administración apareciendo en graficas con los tres dirigentes de los partidos políticos más importantes por la generación de votos, el PRI flanqueado por el PRD y por el PAN.

Fue el día en que se anunció el PACTO POR MEXICO, en que las principales fuerzas políticas estuvieron de acuerdo, AMLO inclusive por pertenecer al PRD. No digan que no.

Ganó PEÑA NIETO el aprecio internacional de los países y organizaciones, hasta llegaron a bautizar como EL MILAGRO MEXICANO.

PEÑA NIETO tomó como propio el costo político que con motivos de las reformas habría ocasionado.

Y vaya que le ha costado.

Después vino la debacle todavía no esclarecida de Ayotiznapa y otras, hasta hoy día, los problemas de corrupción no le han acabado y off course han sido el plato el platillo del día para que los partidos políticos que sangran por la herida lo utilicen una y otra vez. Y aún hay más.

El PRI en contrapeso se abre a la modernidad, a la sociedad, ofrece un gobierno de coalición a las fuerzas políticas que se sumen al proyecto de un gobierno ciudadano.

Los tiempos de acercan, es tiempo de tomar posiciones.

Mi correo: [email protected] en twiter @cartelera1997