Tweet on Twitter

Share on Facebook

***Lo acusan de abusos y malos manejos.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (23/10/2017).- Personal de Protección Civil en esta región del estado, demandó ante quien corresponda que se frenen las irregularidades que se han venido registrando.

Los quejosos, quienes se vieron en la necesidad de suspender labores este día, expusieron que Saúl Rivera, no solo comete abusos en contra de sus sub alternos, si no también lo viene haciendo desde su llegada con las cuestiones administrativas y financieras del área.

Señalaron que el paro seguirá vigente hasta no encontrar una respuesta de la Secretaria General de Gobierno, para que se separe del cargo a Saúl Rivera quien es el responsable regional de Protección Civil y busquen gente comprometida con esta labor y con la ciudadanía, porque zona estos últimos a quienes se les ha estado fallando al negárseles a recibir el servicio que tienen que prestar diariamente las unidades.

A la llegada del todavía titular a las instalaciones ubicadas en la Pedrera, se le negó el acceso por parte de los inconformes.

Pedro Granados responsable en la entidad del área en mención, afirmo que cada observación que este día se le hiciera será turnada a la Contraloría para su revisión, destacándose también las diversas ocasiones en las que Saúl Rivera ha llegado con aliento alcohólico a las instalaciones, lo cual no es conveniente por la cercanía que se tiene con la ciudadanía, le dijeron.