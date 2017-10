Tweet on Twitter

***PAN definirá elección de candidato por método interno de militantes.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (23/10/2017).- Durante la sesión extraordinaria estatal del PRI el pasado sábado en la capital del Estado, hubo placeo de varios aspirantes a candidatos al senado y desde luego a las diputaciones federales, y porque no, decir también a las presidencias municipales.

En la asamblea presidida por su dirigente SERGIO GUAJARDO MALDONADO se aprobó el método de selección de candidatos que será por

convención de delegados que se usara en la selección del candidato presidencial, senadores y diputados federales, el cual fue aprobado en la asamblea del CEN el pasado 20 del presente mes.

En el comité estatal luego de la aprobación del método, se aprobó también la inclusión de 94 nuevos consejeros estatales, que a decir de los que asistieron en su mayoría son gentes del ex gobernador EGIDIO TORRE, por lo que seguimos con más de lo mismo.

Pero los aspirantes a candidatos aprovecharon la asamblea para placearse a sus anchas, como por ejemplo EDGAR MELHEM SALINAS, ENRIQUE CARDENAS, ALEJANDRO ETIENNE, y RAMIRO RAMOS SALINAS y en esta ocasión no asistió BALTAZAR HINOJOSA, pero está dentro del cubilete.

En cuanto a la presidencia municipal hizo acto de presencia ERNESTO ROBINSON TERAN quien cuenta con el consenso para volver a repetir como candidato en las elecciones venideras, no estuvo presente la diputada federal MARIA ESTHER CAMARGO, que aunque no ha dicho si, tampoco no, pero lo que sigue siendo una aspirante que a última hora surgiría.

Quien entre los 94 consejeros fue incluido fue CARLOS SOLIS GOMEZ que tampoco puede descartarse ya sea para la alcaldía o bien para

diputado federal, esto pronto lo veremos a mesa tardar en mes y medio.

Lo bueno que los priistas le entraran al reto en las elecciones del 2018, a pesar que en las encuestas aparecen en tercer lugar.

En otro orden de ideas, por el lado del PAN, los azules a nivel a nacional han dicho que ellos seguirán con el tradicional método de selección de candidato por medio del voto del padrón panista que son 268 mil militantes.

Desde luego este método sería usado para sacar a su candidato en dado caso que no quede aprobado la alianza PAN, PRD y MC, que tendría que definirse a mediados de diciembre es cuando las alianzas se tengan que registrarse ante las autoridades electorales. Por lo tanto queda latente la duda si siempre habrá alianzas o no.

En México se sigue especulando que a mediados de noviembre siempre si harán cambios en el gabinete presidenciales, para estar preparados para a las elecciones del 18.

También se augura que el candidato presidencial será el secretario de Hacienda JOSE ANTONIO MEADE y su destape puede darse a finales del mes de noviembre y en su lugar quedar el actual director de Pemex.

En otro tema, con la participación de 2 mil 600 jugadores en más de 128 equipos, arranco la primera edición de la copa Tams de futbol, inaugurada por el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, en el estado Marte R GOMEZ, con el objetivo de fomentar el deporte y la integración familiar de los trabajadores del gobierno del Estado de Tamaulipas y la sociedad en general.

Por cierto sabía usted JOSE LUIS AMARO CARRIZALES quien durante el mandato de EVERARDO VILLAREAL fue director de la tenencia de la tierra dejando pésimos resultados por los extorsiones que hizo a posesionarios y además se quedo con varios terrenos, ahora ocupa el mismo cargo en el vecino municipio de Rio Bravo.

Sabrá el alcalde JUAN DIEGO del negro pasado del ex funcionario municipal, que ahora lo tiene en el mismo puesto.

El Municipio de Reynosa de la alcaldesa MAKI ORTIZ estuvo presente el pabellón en la feria recién inaugurada por el gobernador del Estado en ciudad Victoria, lo que causo que muchas gentes fueran a visitar el stand de Reynosa.

TIC TAC NADA PUEDE GANARLE AL RELOJ. POR AHÍ NOS ENCONTRAEMOS. E MAIL [email protected]