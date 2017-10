***Dijo que esperará el momento para registrar su intención pero confirmó su deseo de contender por esta posición.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (24/10/2017).- El Subsecretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ramiro Ramos Salinas, externó su deseo de ser candidato a Senador en el proceso electoral 2018 que ya está en marcha, y aunque esperará el tiempo adecuado para registrar su aspiración confirmó tener suficiente experiencia para poder competir por el puesto.

“No solamente la intención sino el deseo absoluto, y las ganas y el entusiasmo; yo he dicho que estoy a favor de buscar un puesto como Senador de la República; durante 30 años he sido priista y nunca he participado en un puesto de elección popular, he ayudado a muchos y bueno creo que ya la historia y los merecimientos ahí están públicamente, y voy a buscar esa posición”,

Manifestó que una vez que el Partido Revolucionario Institucional dé a conocer quién será el candidato a Presidente de la República empezarán a darse a conocer los nombres de los candidatos a Senadores, Diputados Federales y Alcaldes.

“Los tiempos ya están dados, el viernes se publicó el método, el reglamento, y vamos a esperar a que primero salga nuestro candidato a Presidente de la República, que será en la primera quincena de diciembre, para que después se vayan dando los otros nombramientos”, finalizó.