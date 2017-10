***Delegado asegura que la estrategia de seguridad se está modificando para atajar ola de violencia en la región.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (25/10/2017).- Tras la ola de violencia que se ha incrementado en las últimas semanas tanto en Reynosa como en Río Bravo y Valle Hermoso, el Delegado Federal de la Secretaría de Gobernación, Rabindranath Juárez Mayorquín, declaró que la estrategia de seguridad se está modificando constantemente para atajar estas situaciones de riesgo; además pidió no “estigmatizar” a Tamaulipas por el clima de inseguridad que se ha recrudecido pues no es la única ciudad con crisis de esta naturaleza.

“Yo he destacado que no debemos estigmatizar ninguna zona, hay otros estados, hay otras ciudades; no lo hacemos menos, lo destaco para que no se preste a ninguna mala confusión, pero hay otros estados y ciudades más violentas, no lo digo yo, están también los reportes del Sistema Nacional de Seguridad; yo también comparto con los comunicadores para que no sea un auto flagelo el estigmatizarnos y de que vivimos también en una sociedad muy vulnerada”, declaró.

“Sí tenemos esos fenómenos, se reconoce, lo subrayo, se reconoce que tenemos problemas, pero también reconocemos que vamos a participar decididamente en la prevención, en el combate, y vamos a hacerlo de cara a la sociedad y en coordinación con los 3 órdenes de gobierno”, agregó el funcionario.

Indicó que los picos de violencia que se han registrado en la región fronteriza son la respuesta de los grupos criminales a los operativos de las fuerzas de seguridad, pues a decir del representante de la SEGOB en Tamaulipas se ha logrado capturar a todos los “objetivos” que se plantearon al arrancar la Estrategia de Seguridad Tamaulipas en el 2014.

“La estrategia de implementación en 2014 se tenían objetivos claros, y aquellos objetivos todos fueron asegurados, y se ha replanteado cuantas veces ha sido necesario una estrategia de seguridad, se ha implementado, se ha avanzado, se han tenido resultados y el Gobierno de la República junto con el Gobierno del Estado no cejarán en hacer prevalecer el estado de derecho y procurar la seguridad para Tamaulipas”.

Dijo también que por el momento los elementos de SEDENA, SEMAR y Policía Federal que el Gobierno de la República ha destinado a la zona norte de Tamaulipas son suficientes

para sacar adelante las acciones que va dictando la estrategia de seguridad que se replantea tras cada sesión que celebra el Grupo de Coordinación Tamaulipas.

“En lo correspondiente a la zona frontera con los mimos elementos se ha hecho un buen trabajo porque se han obtenido buenos resultados, un reconocimiento a todas las corporaciones que conforman ese grupo de operación en la zona fronteriza”, puntualizó.