Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com,

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (26/10/2017).- Durante un convivio con el jefe del ejecutivo estatal, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca dejo bien en claro que no permitirá que ningún alcalde se involucre en acciones ilegales y que ya tiene en la mesa demandas para exigirle a EEUU, que evite el trasiego de armas de fuego hacia México vía puentes internacionales.

-Ternemos que ser parejos, tanto de allá para acá como de aquí para allá, ellos nos señalan de lo peor por balaceras y que esto y lo otro, pero párate tantito, de donde vienen las armas sino es de allá, es delito grave permitir venta de armas hacia otro país y en particular a Reynosa, que hagan algo los industriales de maquiladoras-, dijo en forma directa Cabeza de Vaca.

Agrego que no se puede decir que no pasa nada como los gobiernos anteriores, si pasa, tan pasa que sigue la venta de armas del otro lado y allá no pasa nada, pero si pasa, lo ocurrido en Las Vegas no pudieron evitarlo, pero siempre “tapan” la realidad y ahora resulta que nosotros somos los malos y ellos unos angelitos, pues no. Reitero.

En las reuniones de la CONAGO, dejo el tema y a nivel internacional también lo expuso y exigió que el gobierno federal del vecinos país, haga algo al respecto, allá venden armas como si fueran tortillas, allá hay más tiendas de armas que aquí tiendas de conveniencia.

Ahí mismo dio a conocer que en Reynosa construirá un C-5, Centro de Control, Comando, Computo y Cibernética, esto es caro y estará en al menos 18 meses.

Sobre la labor de los tránsitos locales, dijo que ellos ingresaron a la dependencias tras pasar por filtros severos, antes se pasaron al otro “bando”, pero de los malos dijo, no de otros, aclaro el gobernador.

-Recalco el tema de los puntos o centros de control vehicular, son para detectar carros robados o detectar a los violentos, si ustedes por su trabajo traen un auto sin placas, pues detente e identifícate y no pasa nada, allá el SAT que haga su chamba, nosotros vamos hacer un tipo censo de todos los carros ilegales, ojo, solo para identificarlos, no para regularizarlos, que no haya confusión al respecto-, apunto Cabeza de Vaca.