Tweet on Twitter

Share on Facebook

***Subsecretario de Seguridad Pública aseguró que a raíz de la implementación de estos operativos se han recuperado 8 automóviles robados.

**Piden a ciudadanos denunciar situaciones de corrupción.

Por: Tania Castillo//aquitamauipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (27/10/2017).- A dos días de haber entrado en vigor los puntos de control vehicular, el Subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Miravete Estrada, aseguró que estos operativos han empezado a generar resultados pues al momento se ha logrado recuperar 8 automóviles que habían sido robados; aprovechó para reiterar a la población que el objetivo de estos puntos es combatir a la delincuencia y no dañar la economía de la clase trabajadora.

Indicó que aquellos carros con vidrios polarizados, ausencia de placas, placas americanas o sobrepuestas serán sujetos a revisión, pero solo aquellos que no pueda ser comprobada su legal posesión deberán ser retenidos por la autoridad, por lo que “no estar en regla” no será motivo de sanción.

“La instrucción del Gobernador fue muy puntual, no es afectar a las familias, no es afectar el patrimonio que la gente invierte para conseguir un medio de transporte; desgraciadamente la circulación de los vehículos que presentan alguna sospecha como vidrios polarizados, que no traen placa, los estamos parando de forma aleatoria, transito está cooperando con nosotros para hacer revisiones y puedan comprobar la legalidad del vehículo.

Reiteró que mientras el conductor de cualquier vehículo pueda comprobar que el automóvil que maneja es el suyo se le permitirá continuar con su viaje, únicamente se le orientará para que regularice su situación a la brevedad posible, pero en ningún momento será multado ni se le quitará su unidad.

Mientras que aquellos que no cuenten con original o copia del título del carro, orden de pedimento, factura de compra o algún otro documento que avale su legal posesión sí serán sujetos a retiro de unidad, será hasta que comprueben que el auto es suyo cuando puedan llevárselo nuevamente.

“Vehículo que no se pueda comprobar lo debemos detener porque a lo mejor le pertenece a otra persona, no es afectar a la familia, no es infraccionarla, se les recomienda que regularicen lo más pronto posible para que su vehículo cuente con placas, tarjeta de circulación y de alguna forma que todo quede dentro del marco legal”.

Miravete Estrada indicó que aquellas personas a las que se les retiraron las unidades pero no han participado en algún delito deberán acercarse al área de Finanzas para que su situación se evalúe de forma particular.

De igual forma será Finanzas quien determine que procedimiento se aplicará para aquellos automóviles que ya no son sujetos a regularización.