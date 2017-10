Tweet on Twitter

Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (30/10/2017).- Ante las pocas firmas que lleva la ex primera dama del país y ahora ex panista, Margarita Zavala aseguran los panistas que no es igual dentro que fuera del PAN, es por ello que aseguran le falló la estrategia al equipo de la señora. Pocos la siguieron.

Lo anterior militantes del Partido Acción Nacional de Reynosa indican que cada aspirante a la presidencia de la república, tienen que reunir las famosas 847 mil firmas, lo que quiere decir que al menos siete mil 221 firmas de apoyo para su registro, por ello reiteren que no es lo mismo dentro que fuera del PAN.

Las simpatías y trayectoria de Margarita Zavala era de la mano con los panistas, luchar como lo hizo su señor padre, (Diego Zavala Pérez QEPD), panista de toda la vida, pero eso de renunciar al PAN, prácticamente termino su carrera política, se duda alcance las firmas que se requieren para que llegue a candidata, asegura la militancia.

La aspirante a candidata independiente, Margarita Zavala está recorriendo el país donde personalmente pide a ciudadanos la firma, pero aun así no ha logrado las más de siete mil diarias y peor cuando vaya a Sonora donde murieron niños en la guardería ABC.

En Reynosa como en toda la república mexicana, Margarita Zavala tenía muchos simpatizantes y seguidores, se la jugarían con ella en la búsqueda de la candidatura a la “grande”, pero fuera?, no ya no, que le vaya bien, pero sin el respaldo nuestro, señalaron un grupo de panistas de esta ciudad.