***Aseguran que requieren apoyo en la zona de la periferia por robo de animales y combustibles.

**Además sufren por los embates de la sequía.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (31/10/2017).- El Presidente de la Asociación Ganadera de Reynosa, Gildardo López Hinojosa, alzó de nueva cuenta un llamado al Gobierno Federal y Estatal para que puedan crear la modalidad de Policía Rural a fin de que los ayuden a evitar el robo de animales y combustibles que sufren desde hace años, además de que por el clima de inseguridad que prevalece cada vez les es más difícil conseguir personal que cuide los ranchos durante las noches.

“Se la hemos pedido al Secretario de Desarrollo Rural, se la hemos pedido al mismo gobernador del Estado, queremos una policía rural que realmente sea rural, que se dedique al control de ganado, ovinos, puercos, que no se enfoque en otras actividades y se empiece a meter en una placa o permiso de un vehículo… que empiecen a ser un problema, la estamos pidiendo pero queremos que sea un beneficio para el sector agrícola y ganadero y que realmente nos cuide”.

Agregó: “Constantemente nos están robando diesel, ganado, puercos; ya los trabajadores de nuestros ranchos ya no quieren dormir en los ranchos por la inseguridad que existe; y realmente no han pasado grandes cosas ni han fallecido trabajadores dentro de los ranchos, pero se oyen los rumores, el río suena, y ellos tienen miedo”.

López Hinojosa dijo que sí bien no están registrando pérdidas tampoco están ganando, pues deben vender su ganado a precios muy bajos para no perder lo que ya tienen.

“Estamos vendiendo nuestras vacas, algunos por inseguridad, otros porque no tuvieron quien cuidara los ranchos, otros por sequía, estamos sacando nuestros becerros a temprana edad para sacar nuestro ganado porque no tenemos comida, tenemos un azote de sequía, tenemos 7 meses con problemas alimenticios en los ranchos del norte de Tamaulipas y de alguna manera se remunera, no a los precios que debiéramos pero sí se remunera; estamos dejando de ganar, no perdiendo”.

Por otra parte López Hinojosa señaló que no cuentan con el respaldo del Gobierno Federal a través de programas pese a que los estímulos son anunciados.

“Declaran con bombo y clarinete que vienen miles de pesos para el sector agrícola y ganadero pero no llega, nomás los declaran y te traban por un punto, por una coma, por no meter el papel a tiempo, porque se cerró la ventanilla, y realmente no estamos siendo beneficiados por ningún programa por parte del Gobierno Federal”.

Mientras que a nivel estatal están a la espera de que en noviembre se libere recurso para la declaratoria de ayuda para el sector agrícola.

“Sí hemos sido escuchados, sí estamos teniendo acercamiento con el Secretario de Desarrollo Rural y el Gobernador pero si a ellos no les sueltan el recurso federal para el Gobierno del Estado va a ser muy difícil ayudar a todo el estado de Tamaulipas”.

Gildardo López indicó que todavía queda algún porcentaje de recurso del PROGAN pero este tampoco llega para todos los productores, pues mientras unos han cobrado el 100% otros más siguen esperando.