Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (31/10/2017).- EN UN ENCUENTRO CON LOS representantes de los medios de comunicación de Rio Bravo, el gerente general de COMAPA, RAUL GARCIA VIVIAN, dijo que se ha transformado la dependencia, las finanzas se ha buscado sanear desde hace años que no lo hacían las anteriores administraciones y además de ha iniciado una serie de acciones de obras y mejoramiento de servicios de drenaje y de agua potable por instrucciones del gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA quien le apuesta sin duda al progreso y mejor desarrollo de la ciudad fronteriza. Asimismo acompañado de funcionarios de la dependencia y de otros funcionarios y regidores del ayuntamiento de Rio Bravo recalcó que la atención al público es al cien por ciento directa, atenta y de reciprocidad con el usuario en el sentido de que los problemas hay que atacarlos y atenderlos pero también resolverlos.

Recordamos que hace varios meses señaló que “No Aceptamos malos funcionarios en COMAPA DE RIO BRAVO y esto es una nueva tónica de trabajo, de estrategia para poner órden en el trabajo que espera la ciudadanía de los funcionarios de este gobierno y de cada una de las dependencias” Asi ha sido el mensaje en claro de funcionarios de la dependencia que hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie a las personas que siendo funcionarios de COMAPA cometan una falta contra el usuario. Además de tener una instrucción y convicción de trabajar las 24 horas al servicio de la ciudad y sus ciudadanos.

Que los funcionarios que hay al frente respondan a este llamado para que los malos funcionarios públicos que permitieron que la COMAPA y la planta tratadora de aguas residuales no este trabajando y los 30 millones de dolares que se invirtieron se audite y se revise a fondo.

El Ingeniero RAUL GARCIA VIVIAN, gerente general del organismo paraestatal señala que no permitirá mas desfalcos en detrimento de la ciudadanía. Y que en relación a la construcción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, que se castigue a quienes participaron en esta burla a la sociedad de Rio Bravo, señala que “Hemos solicitado directamente a la diputada federal Ana Lidia Luévano Santos que como integrante del Consejo de Comapa, con copia al gobernador, al secretario general de Gobierno, a la auditoria superior, a la CEAT, SEDUMA, para que lleven a

cabo una revisión a fondo, y se deslinden responsabilidades hasta sus ultimas consecuencias, caiga quien caiga al bote”.

ABDIES PINEDA MORIN, diputado federal fallido en su liderazgo natural que debería tener en su partido encuentro social. Anda en busca de nuevos cuadros políticos para que le ayuden a reunir los requisitos y mantener el partido, sin duda un pelafustán que está engañando al maestro ERICK FLORES como dirigente nacional del partido en mención en donde no dudamos que en el próximo proceso electoral surga alguien que le quitará la estafeta al propio ABDIES PINEDA MORIN que ha desecho a cuanto quien le levanta la voz para ponerlo en su lugar, su representante estatal, RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL un priista mas que peesista viene obedeciendo a intereses de grupo y no de partido asi es de que poco o nada se espera del liderazgo político que ostenta. Este Partido a donde se están acercando personajes que les aceptan porque se traen gente que necesitan para reafirmar su presencia que han venido perdiendo como partido político. Por ejemplo ahi tenemos a un ex candidato independiente de Reynosa que ya le hace ojitos al mismo donde podría ser candidato sin duda por el liderazgo que tiene.

El día de hoy se llevó a cabo el 19° Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica, Expociencias Tamaulipas, organizado por Cotacyt; en donde luego de los eventos en cada municipio, 5 planteles de Conalep Tamaulipas ganaron su pase a esta etapa en la categoría de nivel medio superior. De los planteles participantes, Conalep Matamoros pasa a la etapa nacional, a celebrarse en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, del 5 al 8 de diciembre, al lado de otros 23 proyectos de distintos niveles educativos.

EN NUEVO LAREDO, ALMA ROSA CASTAÑO RODRIGUEZ recibió del presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUELLAR, el nombramiento de Secretaria de Bienestar Social en sustitución de Iliana Medina García, la mañana de este lunes 30 de octubre. Otros de los nombramientos que entregó el alcalde, fue el de directora de Bienestar Social para SAMANTA BULAS, quien anteriormente ocupaba la Dirección de Participación Ciudadana, cargo que fue conferido a JOSE LUSI PEÑA VASQUEZ. “Son los cambios que hemos presentado para que de manera inmediata trabajen en esta nueva responsabilidad que se les ha encomendado. La compañera Iliana Medina trabajará en otros proyectos específicos y búsqueda de fondos. Aquí la persona más importante es el ciudadano”, mencionó el alcalde.

EL MEDICO JOSE ALDALBERTO YAÑEZ coordinador de la COEPRIS de Reynosa, viene desarrollando una importante acción contra aquellos establecimientos que se encuentran fuera de la ley y que no cumplen con la normatividad del sector salud como son farmacias, establecimientos de comida y algunos giros que dentor de la salubridad deben contar con la ley. El apoyo de personal a su cargo es sin duda la mejor oportunidad dentro de un nuevo sistema de trabajo que debe llevarse a cabo.

JOSE RIOS SILVA, alcalde de San Fernando tiene en su director de comunicación social JESUS GARZA a un elemento comprometido con el trabajo de difusión e imágen institucional, su cobertura sobre las acciones del gobierno de la ciudad atienden a una ciudad que se ha visto golpeada ampliamente en muchos años y a pesar d ello se encuentran trabajando en una serie de proyectos que lograrán dejar huella y será plausible dichas acciones de gobierno. Por lo que Con el propósito de brindar mejores vialidades y contribuir al adecuado tránsito vehicular, el Ayuntamiento de San Fernando que encabeza el alcalde JOSE RIOS arrancó los trabajos de pavimentación de la calle Francisco Villa. Contando con la presencia de integrantes del cabildo y funcionarios municipales, el presidente municipal dio el banderazo de inicio a estos trabajos, los cuales al concluirse estarán beneficiando a 5 mil habitantes, principalmente residentes de las colonias Loma Alta y Ampliación Loma Alta que diariamente utilizan está vía para acudir a sus centros laborales o educativos. Esta obra que realiza la administración pública 2016- 2018 sobre la vialidad en mención, contara con la aplicación de 1 mil 199 metros cuadrados de pavimento de carpeta asfáltica en el tramo comprendido entre la calle Mariano Escobedo y Porfirio Díaz en la colonia Loma Alta.

EN DIAZ ORDAZ fijese amigo lector que Con una lucida ceremonia en la plaza cívica del CBtis 220 se marcó el inicio de la XXIV Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología que se realiza en todos los centros educativos de nivel medio superior. La ceremonia fue presidida por la presidenta del DIF ALICIA GARCIA DE NAVARRO y la secretaria del ayuntamiento PAOLA MENDEZ DOMINGUEZ en representación del alcalde JORGE NAVARRO GARZA, acompañadas de la directora de educación ISAURA FLORENCIA RAMON, el director del plantel JORGE LUIS SALDAÑA y el subdirector HUMBERTO HERNANDEZ. A nombre del alcalde la directora de educación invitó a catedráticos y jóvenes estudiantes a promover la ciencia, convirtiéndola en un pilar fundamental del desarrollo económico, cultural y social de nuestro municipio, de Tamaulipas y de México, todo de una manera responsable, cuidando el uso de la tecnología y promoviendo siempre la preservación de nuestro planeta.

EDGAR GARZA HERNANDEZ, Regidor del ayuntamiento reynosense y quien ha tenido importante trayectoria dentro de su partido acción nacional Y quien en el

cabildo municipal de Reynosa ha impulsado acciones en equipo de trabajo, lo que se requiere también como militante del PAN donde se trabaja ya para lo que viene pues sin duda la reelección le daría nuevamente el espacio político para seguir siendo un gestor permanente de la ciudadanía.

Para que los ciudadanos conozcan de viva voz de expertos los múltiples beneficios del innovador modelo de desarrollo urbano que el Gobierno del Estado impulsa en la actualidad en Tamaulipas, Reynosa es una de las ciudades que será sede de la Semana del Desarrollo Urbano, informó el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a nivel estatal, GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ.

Con este motivo se invitó a prestigiados urbanistas y especialistas en la materia para que participen en el ciclo de conferencias sobre el tema y transmitan sus experiencias exitosas, agregó el titular de la SEDUMA.

El maestro ALEJANDRO PUEBLA GUTIERREZ, de Hermosillo, Sonora, es uno de los destacados expertos y especialistas que el próximo día 6 de noviembre que comienza la Semana del Desarrollo Urbano en Tamaulipas, arribará a la ciudad de Reynosa con el propósito de dictar la conferencia magistral “Constituyendo un Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano en México”, a partir de las 9 y media de la mañana en el Parque Cultural, informó.

EN LA CAÑERA MANTE, Remembranzas y hechos históricos que marcaron el destino del municipio y en el que mucho tuvieron que ver los primeros comerciantes locales y fundadores de la cámara de comercio de Villa Juárez en 1929, hoy CANACO Mante, se escucharon en la sesión solemne de su consejo directivo encabezada por su presidente contador JULIO CESAR PORTALES MARTINEZ donde asistió como invitado de honor el alcalde Ing. JUAN FRANCISCO LEAL.

Con el objetivo de conmemorar el significativo acontecimiento, rendir tributo a los forjadores y refrendar el compromiso que tienen de defender los intereses de sus agremiados y de los mantenses, al dar la bienvenida a los asistentes Portales Martínez destacó “aquí no solo se propuso el nombre a la ciudad sino la idea del primer banco, iniciativa para incorporarnos al eje carretero, poner un teléfono para comunicarnos con afiliados del limón, sustituir teléfonos manuales por automáticos, instalar los organismos públicos para el uso de la electricidad y agua potable”. En este evento conmemorativo la contadora Cuquis Martinez Ocampo dio lectura del acta constitutiva de la CANACO realizada en el domicilio de José Sáenz el 10 de agosto de 1931, el Ing JUAN LUIS GONZALEZ ARCOS Secretario de la CANACO dio lectura al acta del consejo directivo de esta cámara del 1 de octubre de 1937 en donde se aprueban por unanimidad la propuesta del comerciante REYES HERNANDEZ del cambio de Villa de Juárez a ciudad Mante y Carlos Villarreal Salazar por su parte, con elocuente preámbulo que narra la historia de los precursores del comercio mantense,

da lectura al decreto del congreso estatal del 28 de octubre de 1937 que acepta e instituye el cambio propuesto de villa Juárez a ciudad Mante. ENVIAMOS nuestra felicitación por su cumpleaños este 31 de octubre a JUAN MANZUR OUDIE, MONSERRAT BLANCO, ARON HERNANDEZ, JESUS PEÑA en ciudad Mier; HILDA CAMACHO, JUAN DANIEL RODRIGUEZ, IVANA RUBALDINO, GABRIEL ALVARADO Y JOEL BARRAGAN.

Y nos veremos.