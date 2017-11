Tweet on Twitter

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (02/11/2017).- Atendiendo la invitación de la dirección de la escuela secundaria número dos, Mario González Aguirre, la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez asistió a la exhibición del Altar de Muertos en Honor al escritor y comediante Roberto Gómez Bolaños, donde en presencia del director, Juan Hernández Tijerina, alumnos de la institución dieron lectura a la biografía del destacado mexicano, su obra y sus personajes.

La doctora Maki Ortiz escuchó la explicación sobre el significado de los altares y felicitó a los alumnos por su detallado trabajo: “Gracias por ayudarnos a recordar las tradiciones; eso es lo que somos, somos un México que tiene historia, un México que celebra la muerte como un paso más hacia una vida mejor, un México que todos los días se esfuerza a pesar de las dificultades para salir adelante, un Reynosa donde vive la mejor gente de todo el país”.

El director de la escuela secundaria, Juan Hernández Tijerina, explicó que las exposiciones de altares se realizan en base a instrucciones de la Secretaría de Educación con el fin de exhaltar las tradiciones mexicanas y agradeció la presencia y las palabras dirigidas por la doctora Maki Ortiz, “nos sentimos muy honrados con su presencia, esa atención siempre la hemos tenido de invitar a nuestras autoridades pero desgraciadamente por sus múltiples ocupaciones no habíamos tenido ese honor, por eso ahora no me salen ni las palabras para agradecer su presencia”.

El evento que mostró el interés y la creatividad de los alumnos de la secundaria Mario González Aguirre, se engalanó también con la presencia del supervisor escolar Benito Hernández Tijerina; el jefe de Enseñanza, Juan Ventura Covarrubias; el subdirector del turno matutino, Ángel Gabriel Hernández Vázquez; Juan López Gutiérrez, secretario general; Jaime Arratia Banda excoordinador del magisterio y profesores de dicha escuela.