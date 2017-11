Tweet on Twitter

Por: Jorge Arano//aquitamalipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (03/11/2017).- EN LA FRONTERA DE TAMAULIPAS SE VIVIO LAS TRADICIONES MEXICANAS, EL MIERCOLES LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES, AUTORIDADES EDUCATIVAS, GUBERNAMENTALES, MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN LA ELABORACION de los altares de muertos, fecha que eleva la autoestima para ser participes en esta tradición que venimos viviendo desde nuestros bisabuelos, padres, etc, desde luego los niños previo a ello el 31 de Octubre no conocen el significado de la “noche de brujas o hallowen”, pero fue motivo para que las principales avenidas la invadieran miles de niños en Matamoros, Valle hermoso, Rio Bravo, Reynosa, Diaz Ordaz, Miguel Alemán.

LA MAÑANA DEL LUNES EN TAMAULIPAS, NUEVAMENTE EL COLORIDO DE LAS “CATRINAS”, LA CALAVERAS DE AZUCAR, LAS MILES DE FAMILIAS QUE DURANTE TODO EL DIA ESTUVIERON VISITANDO LOS DIFERENTES PANTEONES, previamente arreglados, pintados, limpios, dieron la bienvenida a los ramos de florares, coronas, flores de zempazuchitll y manos de león, otra convivencia que duro hasta el anochecer.

LA FRONTERA NORTE DE TAMAULIPAS VIVIO ESTOS TRES DIAS DE TRANQUILIDAD, RECUERDOS DE LOS SERES QUERIDOS, BASTANTE ACTIVIDAD VOLVIO ALOS COMERCIOS, TANTO ORGANIZADOS COMO AMBULANTES, se dieron los espacios para que las familias Tamaulipecas disfrutaran de estos tres días, este viernes es “día de asueto para las Instituciones educativas” como para la burocracia estatal y federal, es decir este “puente hasta el lunes”, para algunos es aprovechado para viajar a los lugares turísticos del interior de la República, otras a las playas Tamaulipecas y muchos más al extranjero ( 20 minutos de sus hogares ) en Texas.

AUNQUE LAS RECOMENDACIONES SON CONSUMIR LO QUE EL PAIS PRODUCE, NO CAER EN EL MALINCHISMO DEL GOBIERNO DE DONALD TRUMP, SI ES POSIBLE VIAJAR EN LOS LUGARES TURISTICOS DE TAMAULIPAS O bien de nuestra República Mexicana, además el alza del dólar encareció los productos de los EE.UU., hay que fortalecer la economía de nuestros compatriotas.

YA QUE HABLAMOS DEL EXTRANJERO, EL QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE REALIZANDO UNA GIRA DE TRABAJO ES EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INE EN MEXICO LIC. LORENZO CORDOBA, CONCRETAMENTE AMANECIO EN LOS ANGELES, CALIFORNIA, el motivo es que estos días los estará dedicando a promover el registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, desde luego en EE.UU. invitando a los ciudadanos mexicanos que residen en este vecino Pais para que tramiten y obtengan su credencial de votar y desde el extranjero emitan su voto para elegir en el 2018 al próximo Presidente de Mexico, las reuniones las sostendrá con organizaciones de migrantes, algo asi como mas de 34 millones de mexicanos migrantes, esto podría inclinar la balanza electoral en las futuras votaciones.

EL NOMBRE DE JERONME POWELL A PARTIR DE ESTE DIA TOMARA GRAN IMPORTANCIA NO SOLO EN EL GOBIERNO NORTEAMERICANO QUE ESTA DIRIGIENDO EL PRESIDENTE DONALD TRUMP, SINO EN LOS PAISES CON QUIENES TIENE INTERCAMBIO comercial, industrial, energético, etc. Porque hoy con su envestidura de Presidente de los EE.UU. Donald Trump lo nomino para dirigir el banco central, la reserva federal estadounidense tendría la continuidad y gradualidad para sustituir a partir de febrero a Janeth Yellen solamente falta que lo confirme el senado estadounidense.

CONTINUAN ADELANTE LOS TRAMITES PARA LA ESTRADICCION DEL EXGOBERANDOR EUGENIO HERNANDEZ FLORES, LAS AUTORIDADES DE EE.UU. ESTAN FORMALIZANDO ADECUADAMENTE EL PROCESO, QUE CONCLUIRA en la primer quincena de diciembre, para ser procesados por

diferentes delitos federales, por cierto hoy una corte de Corpus Christy,Texas condeno a 18 meses de prisión a Mónica Andrea Roca Perez Ex secretaria de la Sra. Adriana González de Eugenio Hernández quien contaba con una residencia de 800 mil dólares, a cambio de obtener una “sentencia suave” se declaro culpable y proporciono información al gobierno estadounidense sobre el mismo Ex Gobernador Eugenio Hernández y su ahora ex esposa Adriana González de Hernández, quien presuntamente vive en un exclusivo condominio en Cancún, México.

LOS MATAMORENSES, DISFRUTARON ESTE JUEVES DE UN ATRACTIVO DESFILE EN EL SECTOR DEL CENTRO HISTORICO, EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPAL HICIERON REALIDAD QUE LA CALLE 9 EN NORTE DE LA CIUDAD SE CONVIRTIERA en una zona peatonal, debidamente adecuada y adornada, el alcalde Jesus de la Garza Díaz del Guante y la primera dama en Matamoros Sra. Blanca Treviño de DeLa Garza , presidieron estos eventos donde participo la sociedad civil con alebrijes gigantes, catrinas espectaculares, bailables de personas adultas debidamente pintados sus rostros en alusión al Día de los Fieles difuntos.

DENTRO DEL FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS EN RIO BRAVO EL ALCALDE JUAN DIEGO GUAJARDO CONFIRMO QUE SI PARTICIPARA EN LA REELECION PARA PRESIDENTE MUNICIPAL SI DIOS LO PERMITE, DECLARO EN ENTREVISTA A LOS MEDIOS INFORMATIVOS, arribo acompañado de su esposa Rosalva Viera de Guajardo con sus rostros pintados de “catrín y catrina”, igualmente regidores y funcionarios que lo acompañaron a entregar flores de muertos al panteón municipal, así como agua y “pan de muerto”, parte de las tradiciones de nuestro México querido.

EN NINGUN MOMENTO EL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA HA DEJADO DE TRABAJAR PARA SEGUIR RECOLECTANDO AYUDA Y APOYAR A LOS HERMANOS AFECTADOS POR LOS SISMOS DE OAXACA, este jueves se enviaron 22 toneladas de viveres para las familias que siguen teniendo problemas de alimentación y vivienda, para ello fue escencial en apoyo de las maquiladoras, empresas como TITSA que se han solidarizado con estas acciones, la alcaldesa Dra. Maki Ortiz agradeció al empresario Carlos Cantu Barragan por su fuerte apoyo, igualmente reconoció el trabajo del sistema DIF donde está al frente el Lic. Carlos Peña Ortiz y la Lic. Oralia Cantu Cantu siempre activos en estas labores humanitarias.