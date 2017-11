Tweet on Twitter

***Ni dedazo y pase automático para alcaldes que busquen reelección: PAN.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (04/11/2017).- La auditoría superior del congreso concedió hasta el 15 de este nuevo mes, a 38 ex alcaldes que deberán compadecer a comprobar sus cuentas públicas del 2016 de las observaciones hechas y en el cual el monto total asciende a mas de 20 mil millones de pesos.

El auditor superior del congreso JORGE ASCANIO dio a conocer sobre el plazo concedido a los ex alcaldes para que acudan a comprobar mediante pagos de facturas comprobadas, para evitar que ese dinero se haya desviado a empresas fantasmas, ya sea, de pago a constructores o de servicios.

Pero destaca la auditoria superior que existen ex alcaldes cuyas desviaciones son súper millonarias como el ex alcalde de Nuevo Laredo CARLOS CANTU ROSAS de 2,645 millones de pesos, JOSE ELIAS LEAL de Reynosa 2,895 millones de pesos, ROGELIO VILLASEÑOR de Rio Bravo con 49 millones de pesos, LETICIA SALAZAR de Matamoros 758 millones de pesos, GUSTAVO TORRES Tampico, 455 millones de pesos, Madero ESDRAS ROMERO 345 millones de pesos, y así en otros municipios menores pero con faltantes millonarios.

A todos esos alcaldes mencionados y el resto que suman los 38, tienen la cuenta regresiva a la fecha del cumplimiento de su comparecencia, para la comprobación de las cuentas públicas de las cuales son acusados.

Según el auditorio superior en caso de que los ex alcaldes no acudan a la comprobación de las cuentas públicas, entonces se procederá a la acusación ante la fiscalía anticorrupción para proceda contra los ex alcaldes que hicieron ml uso de los fondos públicos de la administración pasada.

Por lo tanto hay que esperar cuantos cumplen y también esperar el siguiente manotazo del gobierno azul contra la corrupción imperante tanto de alcaldes panistas como priistas.

En otro tema, En el PAN no habrá dedazo o pase automático para aquellos alcaldes que busquen reelegirse en el 2018, señalo el coordinador nacional de alcaldes del comité ejecutivo nacional RENAN BARRERA CONCHA.

Aseguro que tanto la dirigencia nacional como las estatales y municipales analizaran quienes de los actuales alcaldes son viables para asumir por segunda ocasión el cargo, toda vez que hay se llevan a cabo mesas políticas con los actores interesados asi como evaluaciones que consisten en encuestas entre los ciudadanos gobernados en el desempeño de sus cargos.

“no es un automático el pase a la reelección una vez que exprese su aspiración, no hay eliminación de entrada a otros aspirantes. Estamos promoviendo que se puedan reelegir aquellos que han hecho un buen gobierno, de no ser así, habrá un bueno alcaldes,” preciso.

Estas son las reglas entre el partido acción nacional en torno al proceso electoral del 18 para la reelección de alcaldes en los municipios.

En otro orden de ideas, Las mesas de seguridad y Justicia de Tamaulipas acordaron, junto a sus

homólogos de 15 ciudades de la República Mexicana y autoridades de los 3 órdenes de gobierno, impulsar distintas acciones para fortalecer las estrategias que se llevan a cabo en materia de seguridad, de acuerdo a la realidad de cada Estado o región del País.

En la reunión de trabajo, participaron el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, el director de la Red Nacional de mesas de seguridad y Justicia ORLANDO CAMACHO y representantes de las mesas de Chihuahua, Veracruz, Jalisco entre otras las autoridades del gobierno municipal estatal y federal.

En grilla local, para comentarles que durante la inauguración de la flamante oficina ciudadana del diputado JESUS MARIA MORENO CHUMA en esta ciudad, de quien se dice podrá ser el próximo candidato a la presidencia municipal de Reynosa en las elecciones del 18, se pudo observar muchos ex militantes del PRI que están dispuestos a participar en la campaña del diputado azul.

Entre ellos destaca DRA DALIA CARRILLO y su zumba de mujeres que trabajo mucho con el tricolor, también al DR OSCAR GUERRA operador, MIRIAM CRUZ y otros nombres que conformen nos pasen los daremos a conocer.

Por lo que se ven los ex priistas están dejando las filas que por muchos años militaron y ganaron dinero, y ahora al ver al partido sin liderazgo como el caso de GUSTAVO RICO al frente del comité local, lo están dejando solo.

Aun cuando en el comité estatal del PAN han manifestado que hasta la fecha no hay nada para nadie de los funcionarios o diputados en el actual gobierno de todos modos, ellos ya andan preparándose para lo que viene en las elecciones que están a la vuelta de la esquina.

Un conocido panista de peso político dio a conocer que sobre la seguridad que tienen sobre el triunfo político, pues dijeron no tienen miedo a quien sea candidato del PRI, lo que les preocupa es que en caso que RIGOBERTO GARZA FAZ sea candidato de MORENA como se rumora, entonces si habrá competencia electoral.

Pero la confirmación de RIGO GARZA como candidato no esta definida solo lo que se oye, mientras el ex diputado está encerrado a piedra y lodo, por ningún lado se encuentra.

Por cierto quien se encuentra disfrutando sus vacaciones en Brasil, Argentina y terminara en la Patagonia es el biólogo ANTONIO CABALLERO GALVAN, quien para la primer quincena de este mes estará de regreso para contar sobre las maravillas de esos países.

En actividades del municipio, Con un presupuesto de 2 millones 297 mil pesos, el gobierno municipalo de la alcaldesa MAKI ORTIZ, rehabilita la calle Pascual Ortiz de la colonia unidad y progreso, que por años estuvo eb malas condiciones y hoy dentro del programa de obras es pavimentada con concreto hidráulico. Esta calle es la que da acceso a la centro de autobuses.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS. E MAIL [email protected]