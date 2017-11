Tweet on Twitter

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (04/11/2017).- FUE PRECISAMENTE EL PRESIDENTE DEL PRI EN TAMAULIPAS SEGIO GUAJARDO MALDONADO QUIEN COMENZO A FILTRAR NOMBRES DE ALCALDES QUE POSIBLEMENTE YA LE EXPRESARON QUE PRETENDEN REELEGIRSE, entre ellos el de Ciudad Victoria Oscar Almaraz, Tampico Magdalena Peraza, Camargo Edelmira García Delgado, y Miquihuana.

MAS SIN EMBARGO DURANTE LA CELEBRACION DEL “DIA DE MUERTOS” EN RIO BRAVO EL ALCALDE JUAN DIEGO GUAJARDO DECLARABA QUE SI DIOS QUIERE VAMOS POR LA REELECCION, COMO IGUALMENTE LO DECLARARA EN SU MOMENTO JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE alcalde Matamoros.

QUEDA MAS QUE CLARO QUE EL COMITÉ ESTATAL DEL PRI EN DICIEMBRE DETERMINARA CUAL EL PROCESO INTERNO QUE REALIZARA PARA ELEGIR A SUS CANDIDATOS, DE ANTEMANO TODOS SABEN QUE QUIENES TENGAN la anuencia de la actual dirigencia, que es el puente oficial existente con el Comité Directivo Nacional que dirige Enrique Reza Ochoa.

MEXICO SIGUE SIENDO UN PAIS RICO EN CUANTO A SUS RECURSOS NATURALES,HOY OFICIALMENTE EL PRESIDENTE DE MEXICO ENRIQUE PEÑA NIETO ANUNCIO QUE PEMEX SE VUELVE “MAS RICO”, CON EL DESCUBRIMIENTO de un yacimiento de petróleo y gas natural el más importante de las últimas dos décadas, con un volumen de 1,500 millones de barriles, que representaran una reserva de 350 millones de barriles, a 75 kilómetros de Cosamaloapan al sur de Veracruz, actualmente PEMEX en el principal contribuyente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de

donde salen los recursos para las obras pública y sociales de los Estados, igualmente de los municipios del País.

INYECTANDOLE RECURSOS POR 340 MILLONES ADICIONALES A LA ZONA CONURBADA DE TAMPICO, MADERO Y ALTAMIRA, EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS ES COMO VIENE IMPULSANDO MEJORES VIALIDADES, PERO ADEMAS trabajando responsablemente para fomentar mayor inversión extranjera en esta arrea sur de Tamaulipas, que da un paso a la modernidad con puentes inferiores y superiores vehiculares que agilizaran los tiempos de traslados de empresarios y comerciantes, entrelazados en estas tres progresistas ciudades, hoy el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca puso en marcha los trabajos, solamente uno de estos puentes elevados medirá 274 metros de largo, las familias recibieron con júbilo esta inversión que beneficia directamente a mas de 500 mil ciudadanos tamaulipecos.

AVANZANDO Y REALIZANDO EN FORMA PERMANENTE PLANTEAMIENTOSDE ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, HOY EN CIUDAD MADERO SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES de las mesas de seguridad y justicia del País, Francisco García Cabeza de Vaca resalto la importancia de frenar el flujo de armas ilegales de EE.UU. a México, esto solo se lograra participando todos en una campaña nacional dirigida a las autoridades del vecino País, para lo cual se firma el documento oficial con este firma objetivo, participaron el Estado de Veracruz, Chihuahua, Jalisco entre otras entidades preocupadas por el bienestar social de sus conciudadanos gobernados.

TRASCENDIO QUE LA EXEXPOSA DEL EXGOBERNADOR EUGENIO HERNANDEZ FLORES, LA SRA. ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ, HOY PUSO EN VENTA SU MANSIO PRIVADA DE PUNTA KALIA EN CANCUN, MEXICO, por la cual esta ofertándola en 120 millones de pesos tienes estacionamiento para 9 automóviles, construcción de más de 1,000 metros cuadrados entre otras exageraciones y lujos, esto refleja el alto grado de corrupción y saqueo de los recursos públicos de Tamaulipas por el

ahora detenido “Geño Hernández”, pero además que confirma que es un hecho la extradición a los EE.UU. de Hernández Flores, pero otro riesgo mas es la complicidad que acepto con las autoridades norteamericanas Monoica Andrea Roca Pérez su secretaria privada durante los 6 años de gobierno quien seguramente revelo los pormenores de todas las operaciones, lugares de sus cuentas bancarias en el extranjeras y propiedades con que cuentan no solo en Mexica sino en otros países, que irán saliendo a la luz pública conforme avancen las investigaciones, sencillamente la ex primera Dama de Tamaulipas Adriana González de Hernández no puede comprobar de donde saco los 120 millones para comprar esta Mansión exclusiva en lugar turístico de Cancún.

ESTA PROGRAMADO PARA EL PROXIMO 16 DE NOVIEMBRE LA INAUGURACION DEL MUSEO DEL FERROCARRIL POR PARTE DELGOBIERNO DE MATAMOROS, DONDE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LO QUE SERA el primer mercado de pescados y mariscos que dará mayor actividad económica a las familias que viven en la zona de las escolleras, una iniciativa que ha encontrado el respaldo de los gobiernos Estatales y Federales, el alcalde Jesús de la Garza Díaz del Guante confirmo que este año lo terminaran avanzando con estos proyectos que deberán tener un considerable avance en el proceso de construcción.