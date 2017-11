Tweet on Twitter

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (06/11/2017).- LA OBJETIVIDAD DE LA POLITICA EN MEXICO, HA ESTADO PRACTICAMENTE MODIFICANDOSE, ACOMODANDOSE DE ACUERDO A LOS TIEMPOS Y CIRCUNSTANCIA, LA ESCENCIA DE LA MISMA SIEMPRE HA SIDO Y SEGUIRA SIENDO EN EL FUTURO una sola palabra “El bien común de la sociedad”, en nuestro caso de la mexicana, pero prácticamente en la realidad se ha desvirtuado, hemos visto que los Ex Gobernadores, ex alcaldes e igualmente ex diputados federales y locales, participan en la política para buscar un “bien económico personal”.

IGUALMENTE PUEDE SER DE TIEMPOS Y FORMAS, SOLAMENTE ESTE DOMINGO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR CONSIDERADO EL POLITICO CON MAYOR FUTURO EN MEXICO PARA SER EL PROXIMO PRESIDENTE DEL PAIS, declara premeditadamente que quiere ser un Presidente como Lázaro Cárdenas o Francisco I.Madero, pero siguiendo el ejemplo de Benito P. Juárez García, efectivamente los mejores Presidentes que ha tenido México de acuerdo a la historia que nos han enseñado oficialmente.

ESTRATEGICAMENTE LOPEZ OBRADOR ATACO NO QUIERO SER UN PRESIDENTE COMO SANTA ANNA ( QUE ENTREGO PARTE TERRITORIAL NUESTRA A EE.UU) O COMO SALINAS ( DESDE LUEGO SE REFIERE A DE GORTARI, PERO LO DEJA ASI POR TEMOR O PRECAUCION ) O COMO PEÑA NIETO ( dirigido al actual ) esto durante una gira por Zacatecas, mas el Gobierno Federal, Estatal y Municipal diariamente deben trabajar parta contar con Justicia social, lo principal libertad, desarrollo económico, salud, seguridad pública y ser parte competitiva en este mundo globalizado, un reto con el cual cada mañana se deben de despertar para cumplirlo responsablemente.

EQUIVOCADAMENTE LOS ULTIMOS EXGOBERNADORES SE DEDICARON A ENRIQUECERSE CON LOS RECURSOS PUBLICOS, EL 90% SOLO BUSCO PARTICIPAR EN LA POLITICA PARA BENEFICIARSE ECONOMICAMENTE PARA SUS MISMAS FAMILIAS, a tal grado que la exageración al sustraer ( robar ) los recursos públicos, difícilmente lo pueden ocultar y por ello están siendo detenidos, en Tamaulipas la Auditoria Superior de la Federación detecto irregularidades por 814 millones que no pudieron comprobar los ayuntamientos pasados de Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Madero.

LOS GANADEROS DE TAMAULIPAS PARTICIPARON EN LA SEGUNDA GRAN SUBASTA GANADERA CELEBRADA ESTE SABADO PASADO EN LA CAPITAL TAMAULIPECA, EVENTO DONDE ESTUVO PRESENTE EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS Francisco Garcia Cabeza de Vaca, el mensaje hacia sus compañeros ganaderos fue directo y sencillo, sigue adelante trabajando por mejorar la seguridad en las áreas rurales, pidiendo tengan confianza en el actual gobierno y participar con la cultura de la denuncia de los hechos delictivos cercanos a sus ranchos, aceptando que falta trabajo por hacer, solamente que el problema estaba arraigado por la apatía de los malos gobiernos pasados, hoy se está repoblando con nuevos y mejores hatos bovino, ovinos y caprinos todos los ranchos de Tamaulipas.

IGUALMENTE AGRADECIO A LOS GANADEROS PARTICIPANTES EN ESTE SEGUNDA SUBASTA GANADERA, PORQUE 15 DE LOS EJEMPLARES SUBASTADOS LOS RECURSOS SERAN DESTINADOS AL SISTEMA DIF-TAMAULIPAS, Institución humanitaria que los canalizara para las cirugías y tratamientos oncológicos ( cáncer ) para personas en vulnerabilidad, trabajo que realiza responsablemente la Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca en todo el Estado.

ESTE LUNES A LAS 09:30 HORAS EN EL PARQUE CULTURAL DE REYNOSA, SE LLEVARA A CABO LA INAUGURACION DE LA SEMANA DE DESARROLLO URBANO QUE LLEVARA EL LEMA DE “TAMAULIPAS HACIA EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE “, será presidido por el secretario de

SEDUMA Ing. Gilberto Estrella, asi como el Lic. Francisco Javier Garza de Coss representante del Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE TAMAULIPAS TIENE IMPORTANTES LUGARES EN ACCIONES POSITIVAS COMO ES EN SALUD, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD NOS ELIGIO COMO EL ESTADO IMPORTANTE A SEGUIR por los programas y campañas permanentes como la vasectomía sin bisturí que será promocionado mundialmente como un caso de éxito en la planificación familiar, se han realizado actualmente más de 600 cirugías pero se tienen programadas realizar 867 para finales del mes de diciembre.

LA EFERVESCENCIA POLITICA SE HA ACTIVADO EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE TAMAULIPAS, QUIENES ASPIRAN A SER ALCALDES Y LOS ACTIVOS QUE PRETENDEN REELEGIRSE YA HAN INICIADO UNA SERIE DE REUNIONES, algunos permanentes otros esporádicos, el viernes por la noche en Rio Bravo el Ing. Ismael Zapata convoco a una rueda de prensa a los diferentes medios para expresar sus aspiraciones por el PAN, solamente que delante de la fila se encuentran principalmente Raúl García Vivian y Roxana Gómez, el primero titular de COMAPA con excelente trabajo y la segunda como titular de la Oficina Fiscal del Estado quien ha sabido también responder a la confianza del Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.

EN VALLE HERMOSO EL QUE HA REALIZADO UN BUEN TRABAJO CON LA ASOCIACION “COMPROMETIDOS CON VALLE HERMOSO”, DURANTE ESTE 2017, HA SIDO EL LIC. GERARDO ALDAPE BALLESTEROS QUE ES RESPALDADO POR UN FUERTE CONTINGENTE DE EMPRESARIOS con intachable trayectoria de trabajo, realizando acciones humanitarias que reflejan una personas con un alto grado de sensibilidad humana, dedicado a su trabajo y familia Gerardo Aldape actualmente es un político que no tienen ningún antecedente de ningún tipo, esto lo proyecta como un buen aspirante para ser tomado en cuenta por el PAN en el 2018.

LA CAPITAL DEL ESTADO SIGUE AVANZANDO HACIA LA MODERNIDAD, EL FIN DE SEMANA EL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ALMARAZ SMER REALIZO LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION de Once calles en la col. Mariano Matamoros, en Col. Enrique Cárdenas y en la calle 9 y sierra ventana, mas de 5,000 metros cuadrados de concreto hidráulico, las familias le agradecieron el preocuparse y hacer realidad sus sueños que tenían desde hace décadas.