Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (06/11/2017).- LAS ASPIRACIONES POLITICAS de varios tamaulipecos dentro y fuera de los partidos a cargos de elección popular en el 2018, y en la que algunos personajes que son alcaldes pretenden reelegirse esta en veremos.

EN RIO BRAVO, REYNOSA, MATAMOROS, SAN FERNANDO, TAMPICO , VICTORIA, MADERO, MIGUEL ALEMAN, SOTO LA MARINA como el resto del estado son ciudades que mucho aportan a la entidad. En Rio Bravo, se prepara El PAN para asumir con responsabilidad una candidatura a la presidencia municipal con verdadero peso político y presencia para arrancarle al PRI su posicionamiento cada día mas debilitado.

Las circunstancias en cada uno de ellos son distintas. RAUL GARCIA VIVIAN, FERNANDO GOMEZ, ISMAEL ZAPATA MORALES por citar algunos panistas en el municipio de Rio Bravo, son aspirantes dispuestos al llamado de su partido Acción Nacional para contender en alguno de los casos por la presidencia municipal y en otro por la diputación federal, todos nativos de Rio Bravo donde al PRI tienen como objetivo desbancar después de incumplir su actual alcalde, JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA con promesas de campaña que no ha logrado llevar a cabo ni en ejidos, ni en colonias donde ya no le llaman, sino atizan con el dedo índice de no hacer lo que dijo en sus discursos.

EN LO ESTATAL podemos comentar que el gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA demostró una vez mas el sentido de promoción para el desarrollo económico y turístico que tiene como plan de trabajo para Tamaulipas. Llevar a cabo la feria-Tamaulipas 2017 fué todo un éxito. En la educación, Con acciones preventivas que fortalezcan el tejido social en Tamaulipas, También AGUSTIN DE LA HUERTA MEJIA, Director General de Conalep en Tamaulipas y GERARDO PEÑA, Secretario de Bienestar Social firmaron un convenio de colaboración. El programa “Construyendo la paz” diseñado por la Secretaría de Bienestar sigue las bases que el gobernador, ha implementado desde el principio de su administración, resaltando su compromiso por rescatar el tejido social y atender aquellas causas que puedan acabar en comportamientos delictivos. Los cursos y talleres serán enfocados al autoempleo, emprendedurismo y empoderamiento de la mujer creando así las oportunidades de cambio y crecimiento a los tamaulipecos.

EL ING. NESTOR GONZALEZ MEZA, gerente general de la COMAPA de Reynosa, dió a conocer que se está invitando a participar en el sorteo 2017 con la rfia de un carro a los usuarios domésticos mediante el pago puntual de su recibo. Es un carro Nissan March el que estará en la tómbola aprovechando el usuario además el descuento del 20 % en rezago de su servicio y el 50% en los recargos, siendo el sorteo el próximo 29 de diciembre y la entrega del vehículo el dia 6 de enero. Dijo el funcionario que se está atendiendo además ya con obras licitadas diferentes colectores en diversos sectores de la ciudad para mejoramiento del servicio de drenaje sanitario como un compromiso de la administración que dirige la Presidente municipal, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ y donde se encuentra invirtiéndose.

LOS PARTIDOS DE OPOSICION en Tamaulipas, mismos que se disputarán la elección del 2018 se están preparando para definir sus candidatos, abanderados a los diferentes cargos de elección. Aqui hay que anotar que los dirigentes estatales no le dan confianza a sus militantes.

Uno de los partidos políticos que se mantiene firme con presencia política en el estado es el PMC, Partido Movimiento Ciudadano. Su dirigente estatal y diputado federal, GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ.

El victorense podría ser llamado por su partido para buscar la senaduría por su partido político y como ha pasado ya en varias ocasiones por el poder legislativo, no dudemos que pueda alcanzar un mayor posicionamiento en la entidad.

ES MUY CLARO que el frente amplio democrático entre PAN, PRD Y PMC. Es únicamente con rumbo a los pinos, mas no van juntos en los demás cargos políticos en juego.

ESTA SEMANA, es la semana del urbanismo y el secretario de SEDUMA, ING. GILBERTO EESTRELLA HERNANDEZ inicia este lunes 6 una serie de actividades simultáneas coordinadamente con los ayuntamientos como es el caso de Reynosa con la presidente municipal, MAKI ORTIZ teniendo un ciclo de conferencias magistrales en punto de las didez de la mañana en el parque cultural. Asi sucesivamente en varios municipios del estado.

SIGUE SIENDO una nulidad la presencia política dentro de la estructura de MORENA, la posibilidad de que este partido postule a personajes arribistas y sin ninguna convicción política para representar en una contienda electoral en el 2018 como es el caso de CARLOS ULIVARRI LOPEZ quien proviene de un proceso en donde primero critico a los partidos políticos y ahora se cobija con uno de ellos al no alcanzarle electoralmente para contender por la vía independiente.

EN LA CANIRAC Reynosa se preparan para recibir a nivel regional la presentación de la ruta gastronómica cuenca del Bravo en su edición XXVIII este 16 de noviembre. ALFONSO DE LEON PERALES, presidente del consejo directivo dijo estar listos una vez mas para ser Reynosa punta de lanza en la apreciación gastronómica, evento que se realizará en el Parque cultural por primera ocasión.

Se preparan los comerciantes de la región para llevar a cabo el Buen Fín. Un evento que ya es tradición en la sociedad mexicana y que los comerciantes como ciudadanos echan la casa por la ventana con las mejores ofertas. Los presidentes de consejos directivos de CANACO asi como los representantes de los gobiernos en los tres niveles, se organizan para dicho evento del 17 al 20 de noviembre en Reynosa lo hace MARIO LOPEZ VILLARREAL y en Rio Bravo MANUEL MARTINEZ CANO.

Y POR NUEVO LAREDO El Gobierno municipal destina mensualmente 2.6 millones de pesos en apoyo a la educación, con este recurso se paga el sueldo a 514 personas que laboran en el 35 por ciento de las escuelas públicas de la localidad que carecen de docentes, personal administrativo u otro recurso humano. El director de Educación Municipal, ANTONIO ARREDONO mencionó que el gobierno municipal cubre el pago del sueldo de los servicios proporcionados por 184 veladores y 330 personas en el área administrativa y docente. Este apoyo se suma a la lista de programas de la Dirección de Educación en beneficio de la educación, como lo son las becas

escolares, transporte y programas de regularización como el de Apoyo Integral Educativo y Emocional…enviamos nuestra felicitación por su cumpleaños este pasado 4 de noviembre a nuestro primo hermano, ING. CARLOS GARCIA VIVIAN, CARLOS PINEDA, ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, CARLOS PEREZ VARELA, CARLOS LOERA ACEVEDO, CARLOS MARROQUIN Y JAIME HINOJOSA PEÑA. Mientras que este 5 de noviembre cumplieron años RAFAEL RODRIGUEZ SEGURA, VIRGILIO RUIZ ISASSI, JUAN ANTONIO MONTOYA ROBLES, LUPITA BARRERA, EDWIN ZALETA Y ESTEBAN MARTINEZ. Asi mismo este 6 de noviembre cumplen años SERGIO CORONADO MEDRANO, LEONEL CANTU ROBLES, CONSUELO DE LA FUENTE, LINA RODRIGUEZ Y OLGA LYDIA HERNANDEZ. Y nos veremos.