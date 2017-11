Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (07/11/2017).- La COMAPA Reynosa recibe total apoyo de la alcaldesa de la ciudad, la doctora Maki Esther Ortíz Domínguez quien se preocupa por el tema de la salud invirtiendo recursos municipales para resolver problemas de derrame de aguas negras como ya lo hizo en varios sectores entre ellos frente a la escuela “Felipe Carrillo Puerto”.

El gerente general del organismo operador del agua potable y alcantarillado de Reynosa, ingeniero Néstor González Meza así lo dio a conocer, subrayando que es importante el que la cultura del pago del agua lo hagan en tiempo y forma.

-Reynosa recibe 50 millones de metros cúbicos al año, suficiente agua para satisfacer las necesidades de todos los usuarios de la ciudad, aquí el problema es la falta de equipo de bombeo y ahí vamos reparando las que se puedan y cambiando por nuevas las “quemadas”-, apunto el funcionario municipal.

Los brotes de aguas negras siguen en diversos puntos de la ciudad así como los “socavones”, como el registrado hace meses en las Fuentes Sección Lomas donde se “hundió” un camión cementero, eso debido a que la tubería de antes era de concreto y al paso de los años se erosiona, en ese caso fue el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca el que hizo la reparación bastante cara.

-La economía en la COMAPA no está del todo bien, solo pagan un poco más de la mitad del padrón y si le agregamos el excesivo costo de la energía eléctrica que paso de tres millones a los doce millones mensuales, pues no nos dejan dinero para comprar insumos y otros pagos, el llamado a los usuarios es pagar y no tener que “taparles” el drenaje y no cortar el agua, no queremos llegar a esos extremos-, reitero el ingeniero González Meza.