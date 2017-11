Tweet on Twitter

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (08/11/2017).- FINALMENTE EL INE AUTORIZARA AMPLIAR UNA SEMANA MAS DE PLAZO PARA RECOPILAR LAS FIRMAS QUE REQUIEREN LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, QUIENES REPORTARON QUE EXISTEN FALLAS EN LA APLICACIÓN MOVIL PARA LA RECOLECCION DE FIRMAS, es decir será hasta el 19 de febrero la fecha limite que tienen para ello, todo esto previo a un análisis porque deben de cumplir en tiempo y forma lo establecido por la ley y mucho menos ellos pueden desvirtuarla o violándola en este tiempo previo a la elección constitucional.

DEFITINIVAMENTE TODO PARECE INDICAR QUE SOLAMENTE MARGARITA ZALAVA DE CALDERON Y JAIME RODRIGUEZ CALDERON “EL BRONCO”, SON QUIENES CUMPLIRAN CON ESTE REQUISITO, PUESTO QUE ENTRE AMBOS han obtenido el 16% de las firmas, mientras la mayoría no logrado reunir el 1%, recordando que el próximo 29 de Marzo es la fecha establecida legalmente para aprobar las candidaturas tanto de los diferentes partidos políticos como de los Independientes.

LOS RECURSOS DEL FONDEN Y RECONSTRUCCION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS SISMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, HA SIDO UN TEMA DE POLEMICA ENTRE EL JEFE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO MIGUEL ANGEL MANCERA y el Secretario de Hacienda y Crédito Publico José Antonio Meade, hoy prácticamente comenzaron a limar asperezas al reunirse en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento donde firmaron el convenio de colaboración para el apoyo de damnificados, implementando un esquema de colaboración, previamente el Mancera Espinoza que ellos requieren de una ayuda extra que asciende a 360 millones que solicito a la SHyCP, ojala que no sea un tema que se politice porque afectaría lo principal, que los mexicanos afectados no recibieran el apoyo que necesitan actualmente para reconstruir sus viviendas, principalmente.

PARA SEGUIR IMPULSANDO EL DEPORTE ENTRE LA NIÑEZ DE MATAMOROS, EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, REALIZO LA ENTREGA DE RECURSOS POR 494 MIL PESOS a la directiva de la liga de beisbol Villa de Refugio A.C. esto para seguir en la construcción de campos de beisbol infantil, beneficiando a mas de 300 familias que diariamente realizan sus prácticas del rey de los deportes, el Subsecretario de promoción y participación social Enrique Fernando Salinas Garza además convivio con los niños deportistas presentes.

POR CIERTO EL PROXIMO SABADO EN LA COLONIA VILLA FLORIDA DE REYNOSA TENDRA LUGAR LA JORNADA CIUDADANA “UN GOBIERNO CERCA DE TI” DESDE LAS 08:00 DE LA MAÑANA, ASI LO ANUNCIO EN RUEDA DE PRENSA EL LIC. JAVIER GARZA DE COSS REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO en la región Norte de Tamaulipas, participando 14 dependencias estatales con más de 31 servicios a las colonias ponientes de esta ciudad, las licencias de manejar costaran al 50%, habrá ofertas de empleo, consultas medicas, microcréditos de 30,000 pesos, en fin una serie de servicios que deben de aprovecharse las colonias de esta área.

IMPROVISADA LA FRASE DE LA ALCALDESA REYNOSENSE DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ EN CONFERENCIA DE PRENSA CITADA POR LOS COMERCIANTES DE LA CANACO “ ES MEJOR UN BUEN FIN, QUE UN MARTES NEGRO”, esto en referencia a que el próximo día 17 inicia el programa del “Buen fin” en esta ciudad y todo México, que viene siendo la “semana donde se ofertan todos los artículos más baratos del año”, participando más de 200 empresas de esta ciudad, será regulado y supervisado por la CANACO, la invitación es para los mexicanos y quienes viven en el extranjero que comparen las ofertas y la calidad de los productos resulta más barato comprarlos ya en México que en el Valle de

Texas, igualmente se desplegara un fuerte operativo de vigilancia durante estos tres días, el presidente de CANACO-Reynosa Don Mario López dijo que seguirán trabajando con el Gobierno Municipal y Estatal para seguir impulsando las acciones que fortalezcan a los negocios formales o establecidos.

ESTE MARTES LOS ALUMNOS Y CATEDRATICOS DEL CBTIS # 275 DE LA COLONIA CAMPESTRES DEL RIO DE MATAMOROS, AGRADECIERON AL PRESIDENTE MUNICIPAL JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO SANCHEZ MADARIAGA, donde se invirtieron un millón cien mil pesos, porque previamente se rehabilitaron la red de agua potable y alcantarillado, además de los cordones, banquetas, reforestación y señalización, el alcalde Chuchin de la Garza anuncio que siguen avanzando en la modernización de Matamoros con mejores vialidades.

PRECISAMENTE EN MATAMOROS LA ALCALDIA TODO INDICA QUE SERA EL CANDIDATO DEL PAN EL DIPUTADO CARLOS “ CHITO “ GARCIA QUIEN ES LA CARTA MAS IDONEA PARA ELLO, DADO EL TRABAJO QUE TIENE POR AÑOS dentro del blanquiazul trabajando en beneficio de toda la comunidad, aunque el Dr. Héctor Escobar siempre ha tenido la misma aspiración para sus compañeros de partido lo ubican como candidato a la diputación local.

HABLANDO DE FUTUROS CANDIDATOS PANISTAS, QUIEN VIENE MOVIENDOSE COMO PEZ EN EL AGUA DENTRO DE LA POLITICA ES EL TAMBIEN DIPUTADO LOCAL REYNOSENSE JESUS MARIA “CHUMA “ IBARRA, quien ha tenido trascendentes iniciativa en Congreso de Tamaulipas como legislador, pero igualmente por las tardes implementa programas como “Diputado en tu Colonia”, acudiendo a las más alejadas del centro de la ciudad para dialogar sobre las necesidades sociales y gestionarlas ante las instancias necesarias.

EL DIPUTADO JOSE MA. “CHUMA “ IBARRA PLENAMENTE IDENTIFICADO CON LOS JOVENES, ACTUALMENTE TIENE UNA

CONVOCATORIA ABIERTA DONDE ESTAN PARTICIPANDO LOS ESTUDIANTES EN EL MISMO,CONVENCIDO ASEGURA que si no se estuvieran haciendo las cosas bien el no estuviera participando dentro de la política Tamaulipeca, pidiendo que tengan confianza en el actual gobierno del Estado porque se está avanzando en todas las áreas, no podía resolverse de la noche a la mañana, es importantes la enseñanza que le demos diariamente a nuestros hijos de dar las gracias cuando reciban algo, dar los buenos días, respetar las cosas ajenas y encauzarlos dentro del estudio, el deporte y el trabajo honesto, esta es parte de la responsabilidad que tenemos como padres y que darán buenos ciudadanos en el futuro.

EN VALLE HERMOSO SIGUE BRILLANDO LA LABOR HUMANITARIA DE LA ASOCIACION “ COMPROMETIDOS CON VALLE HERMOSO “ INTEGRADO POR UNA VEINTENA DE JOVENES PROFESIONISTAS QUE DESDE HACE MAS DE 9 AÑOS, siguen trabajando en ayudar a las familias de bajos recursos económicos no solamente en otorgarles apoyos para sus alimentos, sino en respaldarlos para intervenciones quirúrgicas, a quienes sufren del cáncer , igualmente entregando equipo deportivo en las colonias para apoyar el deporte entre niños y jóvenes, el dirigente Lic. Gerardo Aldape Ballesteros lo ha realizado desinteresadamente, pero es un valioso elementos del PAN en dicha localidad, principalmente no tiene ningún antecedentes ni político, ni económico, una persona con una intachable calidad moral.

CON UNA ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE CIENTOS DE NIÑOS , JOVENESY ADULTOS , EN RIO BRAVO SE REALIZO EL PRIMER TORNEO DE AJEDREZ REALIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIAL,PREMIANDOSE A LOS PRIMEROS LUGARES CON dinero en efectivo, el alcalde Diego Guajardo afirmo que debido al éxito seguirán realizándolo periódicamente.