Tweet on Twitter

Share on Facebook

***Coordinan evento Gobierno Municipal, Sistema DIF Altamira y Jurisdicción Sanitaria Número 12.

Por: Redaccion//aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (17/11/2017).- Teniendo como objetivo sensibilizar a la población masculina y generar conciencia por una paternidad responsable, el Gobierno Municipal de Altamira, que preside la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, y el Sistema DIF, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 12, conmemoraron el Día Mundial de la Vasectomía sin bisturí con una rodada ciclista familiar a la que asistieron agrupaciones de deportistas y autoridades municipales y de Salud.

El evento se llevó a cabo en el parque Champayán, contándose con la presencia del director del Sistema DIF Altamira, Filiberto Segura Acosta, en representación de la presidenta del organismo, Alma Laura Hernández Amparán, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, Juan Cristóbal Barrón Guerra.

En su intervención, el director del Sistema DIF, Filiberto Segura Acosta indicó que al conmemorar esta fecha es importante tomar en cuenta que ese método permanente o definitivo para el hombre, debe ser considerado para la planificación familiar.

Detalló que la vasectomía sin bisturí es un método seguro que no interfiere con la actividad sexual, no hay riesgos inmediatos o largo plazo para la salud, ya que es un procedimiento quirúrgico sencillo que no requiere hospitalización y la recuperación es rápida, permitiendo a la persona regresar a sus actividades habituales.

“Hoy en día es necesario una buena integración familiar a base de valores, comunicación y amor; ante ello, la planificación tiene una función indispensable. Así, la Secretaría de Salud y el Gobierno de Altamira coadyuvan en acciones para proporcionar las herramientas necesarias y en la orientación adecuada a cada familia cimentada en educación y un mejor bienestar social y económico’’, expresó.

Dijo que a más de un año del actual Gobierno Municipal de la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, con hechos y resultados, ha quedado demostrado que mejorar la salud de los altamirenses ha sido una prioridad.

“A través del DIF, hemos trabajado en ofrecer una atención médica de excelencia al reubicar las instalaciones de la clínica a la Zona Centro, habilitándose la sala de partos y el quirófano donde se han realizado 115 cirugías, entre cataratas y estrabismo, además de la reconstrucción de senos post-mastectomía; todo con el apoyo siempre decidido del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del DIF Tamaulipas’’, mencionó Segura Acosta.

Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, Juan Cristóbal Barrón Guerra destacó la importancia de la vasectomía sin bisturí en la planificación familiar, permitiendo incrementar la paternidad responsable, activa y elegida, añadiendo que del 2010 a la fecha han ido en aumento este tipo de operaciones al ser un método anticonceptivo seguro y de rápida recuperación.

También estuvieron presentes, la regidora presidenta de la comisión de Salud, Erika Torres Domínguez; el coordinador de Servicios Médicos de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, Juan Manuel Sánchez Álvarez; el director del Centro de Salud, Ernesto de la Rosa Courrech, así como integrantes del equipo “Linces’’ del Atlético Altamira; Tilapias Bikers de Altamira y Diamantes Bikers de Pueblo Viejo, quienes participaron en la rodada ciclista que se desarrolló en el bulevar Manuel Cavazos Lerma.