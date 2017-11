Tweet on Twitter

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (23/11/2017).- LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA REFINERIA DE PEMEX EN REYNOSA ,ESTE JUEVES FIRMARA EL CONVENIO DE COMODATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA ELLO EL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, presidirá el evento con el director general de PEMEX José Antonio González Anaya esto en las instalaciones en el centro de Reynosa.

ESTO ES EL INICIO DE UNA TRANSFORMACION QUE SUFRIRA ESTA AREA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS REYNOSENSES, PARA CONVERTIRLA EN UN ESPACIO DE DIVERSION, sana convivencia familiar, pero también enfocado en niños y jóvenes para que las futuras generaciones sean de personas de bien, con valores y principios.

PARA ESTE PROYECTO EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, YA TRABAJA EN LO QUE SERA LA PRIMERA ETAPA, SE DARAN A CONOCER LAS INVERSIONES QUE SE EJERCERAN, EN QUE CONSISTE EL MISMO, ADEMAS DEL TRABAJO QUE SE ESTARA potencializando por parte del Gobierno del Estado para continuar sus acciones que están dentro de la pacificación de Reynosa y todo Tamaulipas, el evento iniciara a las 10:00 de la mañana.

BIEN VISTA POR LA SOCIEDAD TAMAULIPECA Y LOS TURISTAS DEL VALLE DE TEXAS EL HABERSE INCORPORADO EL PATRULLAJE AEREO (HELICOPTEROS) EN LA VIGILANCIA DE SEGURIDAD, EN SU PRIMER FASE EN LA FRONTERA DE TAMAULIPAS, el Gobierno que dirige Francisco García Cabeza de Vaca desplegó las primeras aeronaves de Reynosa a Nuevo Laredo que estarán constantemente cubriendo este sector, considerado con reincidencias de delitos que alteran la tranquilidad ciudadana por parte de criminales.

ASI MISMO EN LA CARRETERA QUE CONECTA AL ESTADO DE NUEVO LEON, DADO QUE EN ESTAS FECHAS SE INCREMENTA EL NUMERO DE AUTOMOVILISTAS QUE ACUDEN A COMPRAS EN LA FRONTERA Y LADO AMERICANO, estos helicópteros serán en apoyo de la vigilancia terrestre que existe y se esperan mejores resultados en cuanto a la reducción de hechos delictivos como son asaltos, secuestros exprés y robos de automóviles .

A ESTA ALTURAS SE ESTAN DANDO NEGOCIACIONES POR PARTE DE LOS DIFERENTES PARTIDOS POLITICOS, NO SERA EXTRAÑO QUIE EN DIAS PROXIMOS CERCANOS SE REVELE COMO ALGUNOS LIDERES PRIISTAS abandonaran este partido para participar como candidatos en el proceso electoral del 2018, pero con siglas diferentes a las del tricolor.

ES DECIR POLITICAMENTE SE ESTARAN ACOMODANDO EN EL AJEDREZ LO QUE MAS LE CONVIENE A LOS LLAMADOS LIDERES, QUE ANTE LA FALTA DE PODER ECONOMICO EN TAMAULIPAS, OPTARAN POR REFUGIARSE en otros partidos políticos , donde vislumbran mejores horizontes a corto y mediano plazo.

LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE ESTATAL DEL PRI SERGIO GUAJARDO MALDONADO DESECHO DUDAS, NO TODOS LOS ALCALDES PRIISTAS ACTUALES TIENEN EL “PASE AUTOMATICO “ PARA SOLICITAR SU REELECCION, como tampoco los síndicos y regidores, se están avalando su trabajo y esto revela que hay varios que no podrán repetir su historia como gobernantes, porque solamente se han dedicado a saquear las arcas municipales y realizar obras pequeñas en contubernio con constructoras propiedad de sus compadres y hasta funcionarios que están dentro de la misma Administración Pública Municipal, otros que se tratan de sorprender están obligando a los presidentes de los comités Municipales del PRI a elaborar un oficio y bajo presión que los sectores firmen como si estuvieran avalando y proponiendo que vuelvan a ser reelectos, una práctica antigua y amañada que en este año no tendrá efecto alguno.

POR CIERTO ESTA TARDE DE MIERCOLES EL CDE EMITIO UNA CONVOCATORIA A TRAVES DE LA FUNDACION COLOSIO PARA LOS FOROS DE DIALOGOS Y COBSULTA CIUDADANA QUE DENOMINARON “ POR LOS MUNICIPIOS Y EL TAMAULIPAS QUE QUEREMOS” y de esta manera conocer las propuestas ciudadanas, el primer será en la zona centro el día 25 en Ciudad Victoria en salón de la CNC, el segundo en el Sur en Tampico el día 27 en el sindicato de la sección 33 de Pemex, y la tercera en el Norte el día 30 en el Hotel Royal Garden de Reynosa.

LA AUDIENCIA PUBLICA DEL GOBIERNO DE REYNOSA ESTA MAÑANA SE REALIZO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ FUE REPRESENTADA POR EL LIC. CARLOS PEÑA ORTIZ QUIEN ANUNCIO LA INVERSION EN OBRAS DE PAVIMENTACION que se realizaran en este sector por más de 42 millones de pesos, asistieron sindicaos, regidores y secretario técnico Ing. Hugo Ramírez Treviño, desacatándose el apoyo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con más de 600 millones de pesos.

INTERVINIENDO DIRECTAMENTE CON GRUPOS DE EMPRESARIOS MATAMORENSES, EL ALCALDE JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE ANTE EL ANUNCIO DE LA SALIDA de la aerolínea Aeroméxico, se reunió con representantes de la misma esta tarde, para buscar alternativas y continúen dando el servicio de transporte aéreo a la ciudad de México, finalmente se acordó que el próximo día 29 vendrá el director comercial para volver a estudiar la forma de que no se retiren de la ciudad de Matamoros.

DE RIO BRAVO EL ING. RAUL GARCIA VIVIAN TITULAR DE COMAPA ASISTIO A LA TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION, EVENTO que fue presidido por el Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca con quien intercambio programas de trabajo a realizar posteriormente, con una inversión superior a los 70 millones de pesos.