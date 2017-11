Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (28/11/2017).- Siguen las investigaciones de predios en Altamira, sobre todo de aquellos que pertenecen al estado.

Miguel Ángel Gómez Orta, representante del gobierno del estado en la zona sur de Tamaulipas, hablo en torno al tema y dijo que si bien no son tantos predios, ni de gran tamaño como los que se le decomisaran al ex gobernador Eugenio Hernández, si se les están dando seguimiento, porque están en manos de particulares.

“Sigue la Investigación sobre terrenos en la zona sur que están a manos de particulares, pero pertenecen al estado, tenemos detectados algunos, pero todavía estamos en la integración de los documentos estamos hablando de 4 de los que yo tengo conocimiento, peor estamos en la integración y en el historial de la adquisición”.

Y subraya el funcionario “no son de tanta extensión de tierra como el que se le decomisara al ex gobernador Eugenio Hernández Flores, son mucho más pequeños que los pasados hay diferentes prácticas, como comodatos, escrituraciones, posesiones, hay de todo”.

“De los terrenos del ex gobernador, ese tema si me gustaría que lo vieran las instancias correspondientes, no lo tengo yo, está en manos de la Procuraduría y solamente ellos le dan seguimiento”, dijo para concluir Gómez Orta.