De: Cuauhtémoc Díaz Martínez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (29/11/2017).- El exsecretario de Hacienda, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, desde ayer es el precandidato tricolor a la presidencia de la República y a ojo de buen cubero su enemigo a vencer el tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

A raíz del destape realizado por el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, al mentado “Pepe Toño” lo que hoy le sobran son amigos dispuestos a apoyarlo en sus actividades proselitistas, como dicen del senador MANUEL CAVAZOS LERMA, para dirigirle la campaña en Tamaulipas.

Otros estiman que por obra y gracia del Espíritu Santo sería excarcelada la otrora poderosa lideresa del SNTE, ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, pero a cambio y desde su reclusión domiciliaria movilice al sindicato para el voto a favor del abanderado del PRI.

Pero mientras son peras o manzanas, el expresidente CARLOS SALINAS DE GORTARI dio total respaldo y dejándose caer con alabanzas auguró que JOSÉ ANTONIO ganará la elección del 2018 y seguro de realizar una gran labor en bien de nuestro país.

Démosle vuelta a la hoja, no sin antes comentar que el mismo lunes, MEADE KURIBREÑA se reunió con los diputados priístas y verde ecologistas, pero a la entrada tuvieron que dejar sus teléfonos inteligentes, advertidos que con eso se evitaría cualquier filtración de información.

En otro tema, la delegación de la Procuraduría General de Justicia en el sur de Tamaulipas continúa acéfala desde agosto pasado, tras la renuncia de la exregidora GRACIELA GUADALUPE TOVAR TREJO.

Traemos a colación el tema porque fuentes de la misma PGJE afirman que a más tardar el viernes asumirá el cargo JUAN JOSÉ ESPINO, exsubdirector del Penal de Miguel Alemán y presidente de la Junta Especial número Uno de Conciliación y Arbitraje de Tampico,

Justo en el puerto jaibo insisten en que el secretario de Administración, JESÚS ANTONIO NADER NASRALLAH, encabeza la lista de aspirantes del partido blanquiazul para la alcaldía tampiqueña, aunque pisándole los talones el abogado y empresario CÉSAR RAÚL AMOR KNIGHT, que incluso ya utiliza su slogan “Amor por Tampico”.

A su vez, la alcaldesa MARÍA MAGDALENA PERAZA GUERRA deshojó la margarita y buscará su reelección apoyada por el Revolucionario Institucional, siempre y cuando no prosperen las acusaciones que enfrenta por delitos de extorsión y encubrimiento, o se le haga bolas el engrudo a la hora de las cuentas públicas.

A propósito, PERAZA GUERRA inició con el pie izquierdo sus actividades de hoy, enfrentando al paro laboral que le realizaron los oficiales y personal administrativo de la Delegación de Tránsito Local, en respuesta por los malos tratos que reciben de JAIME GARCÍA CÁRDENAS, el Capitán de Navío que apenas el día diez de este mes causó alta como director de la dependencia.

Vámonos a los dominios de la panista MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, donde efectivos de la Procuraduría de Justicia detuvieron a cuatro servidores públicos, presuntamente involucrados en el robo de fármacos del Centro de Salud de Reynosa.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en su mismo centro laboral y de acuerdo con la escueta información, se desempeñaban en las áreas de farmacia, difusión de la salud, psicología y enfermería, respectivamente, y ayer mismo fueron turnados ante la autoridad competente, enfrentando cargos por robo y coalición de servidores públicos.

Ahí en corto, es un secreto a voces el pleito cazado de JORGE NAVARRO VÁZQUEZ con los del Partido Encuentro Social, instituto político que en el pasado proceso electoral lo arropó para llegar a la presidencia Municipal de Díaz Ordaz.

Quienes creen saberlo todo sospechan que el motivo de la ruptura tendría que algo ver con el tema de la reelección que se le niega al actual alcalde y los recursos financieros que el presidente de la Comisión Política, ENOC PINEDA MORÍN, estaría solicitando para financiarle a otro la campaña electoral del 2018.

En otro orden de ideas, esta tarde, los diputados de la Comisión de Gobernación, encabezados por JESÚS MA. MORENO IBARRA, se reunían en el Salón “Independencia” del Congreso Estatal, y entre otros temas, abordarían el de la tenencia vehicular; inconformidad de los policías estatales derivado de la retención de sus viáticos, y un exhorto a la alcaldesa de Reynosa, para que en el marco de su responsabilidad y como medida preventiva, implemente acciones concretas que garanticen la tranquilidad y seguridad de los habitantes de ese municipio.

Este mismo martes, por separado, tenía actividad la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, coordinados, respectivamente, por BRENDA GEORGINA CÁRDENAS THOMAE y RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES.

En la sección humorística va el mamertín chascarrillo, apto para todos los lectores de “La Columna de Hoy”, que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: El joven enamorado le dice a su novia: – Mi amor a veces quiero llamarte y decirte cuanto te quiero y te extraño, pero hay una voz que me lo impide. La novia le pregunta: – ¿Y qué te dice esa voz, mi cielo? – ¡¡¡El saldo de su amigo se ha agotado!!! Juuuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, el mandatario FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA viajó a la capital del país y participó en la reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que asistió el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG.

Los asistentes analizaron los alcances de la Ley en materia de Desaparición y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada por el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y las obligaciones de las entidades federativas en ese sentido.

El gobernante tamaulipeco dijo que el problema que hoy existe en México en materia de personas desaparecidas, fue ocasionado por responsabilidad, omisión o complicidad de funcionarios y servidores públicos con el crimen organizado.

“Pongo sobre la mesa un tema que generalmente no se toca y se nos olvida también, que toda esta violencia no hubiera sido posible si estos delincuentes no hubieran tenido armas, es un problema muy serio que seguimos teniendo en el país, la introducción de armas de otros países, especialmente de Estados Unidos”.

El evento fue presidido por el jefe de gobierno MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOZA y el gobernante de los “vientos de cambio” propuso que en una siguiente reunión se trate el tema del tráfico de armas y la necesidad de que en el combate a esos delitos, se emprendan acciones conjuntas, entre los estados y la federación.

Por supuesto, lo arriba escrito nada tiene que ver con el ahora millonetas expresidente municipal altamirense, ARMANDO LÓPEZ FLORES, quien este lunes se dejó ver por la capital Tamaulipeca.

El diputado por la LXI Legislatura local y alcalde en el periodo 2013- 2016, ambas por el PVEM, visitó la sede del Congreso Local y oficinas de Palacio de Gobierno, en ambas tratando el tema de las cuentas públicas que le tiene retenida la Auditoría Superior del Estado.

El paréntesis y para por este conducto enviar las felicitaciones, abrazos y besos hasta el lugar del Cielo donde vive nuestro querido padre, DON JOSÉ GUADALUPE DÍAZ JR y quien mañana miércoles celebraría su cumpleaños número noventa y tres.

Pasando a otras cosas, el dirigente estatal del PRI, SERGIO CARLOS GUAJARDO MALDONADO, este mediodía sostendría su semanal encuentro con los representantes de los medios de comunicación, en el que forzosamente hablaría en torno al destape presidencial y el segundo Foro regional que presidió en el exsólido sur de Tamaulipas.

En nuevo cambio de pichada, el rector ENRIQUE CARLOS FRANCISCO ETIENNE PÉREZ DEL RÍO se trasladó a Matamoros, para tomarle la protesta, como director de la de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros, a PEDRO LUIS MENDOZA MÚZQUIZ.

En dicho evento pasaron lista de presentes, entre otros; la re­presentante del Gobierno de Tamaulipas en la zona noreste, VERÓNICA SALAZAR VÁZQUEZ, en lugar del Jefe del Ejecutivo estatal; GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, secretario de Finanzas de la UAT; el Cónsul General de los Estados Unidos en Matamoros, OTTO VAN MAERSSEN, y el director de Educación Municipal, HÉCTOR MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ, en representación del alcalde JESÚS JUAN DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.

En la pausa socialera, felicitamos por su cumpleaños, mañana, a CARLOS LISANDRO DORANTES DEL ROSAL, Rector Emérito del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas Campus Tampico; JOSÉ ANTONIO BRAÑA CARRANZA, Notario Público altamirense, y a nuestra paisana, la psicóloga MARIANA GARCÍA.

Extensivos para MARIO GUERRERO CHAN, diputado suplente por la actual Legislatura Local; ALFREDO CADENA SALDAÑA, exfuncionario de la Secretaría de Salud, y a los periodistas, JOSÉ LUIS CONTRERAS GONZÁLEZ y JUAN ANTONIO CALDERÓN.

Es hora de poner el punto final e irnos a ver si ya puso la puerca, pero antes el chistorete que envió el periodista HÉCTOR PERALES JARAMILLO, Y que dice: el nonagenario llegó al consultorio y el doctor le pregunta: – A ver, amigo, ¿dígame cómo se siente?

– ¡De maravilla! Nunca estuve mejor. Fíjese que tengo una novia de 18 años, que dice disfruta mucho el sexo y vamos a tener un hijo.

El galeno, asombrado, le dice: – Permítame contarle una historia: Un hombre fue de cacería, pero salió tan apurado de la casa que se confundió y tomó el paraguas en vez del rifle. Cuando llegó al bosque se encontró con un gran oso y él levantó el paraguas… apuntó… disparó al oso. ¿y a que no sabe qué pasó?

– No lo sé, responde intrigado el viejito. – Pues, el oso cayó muerto frente a él. – ¡Imposible!, exclama el ancianito, alguien más debe haberle disparado. – Ándele a ese punto es donde quería llegar… ¡¡viejo pen#dejo!! Juuuar juar juar juar.

