Por Gil Vicente Galindo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (07/12/2017).- Habitantes de la colonia Lomas de Valle Alto aprovecharon la oportunidad de que los visito la presidente municipal, doctora Maki Esther Ortíz Domínguez para solicitarle a través de la señora Marta Isabel Maldonado Meléndez obras como bacheo y sobre todo agradecerle todas las obras que efectúa el municipio en ese amplio sector del poniente de la ciudad.

-Me acerque a la alcaldesa Maki Ortíz y me atendió de buena manera, sonriente, con buena actitud pues-, dijo la representante de vecinos de esa colonia y en particular de la calle “Oficiales”.

El oficio que entrego la señora Marta Isabel Maldonado de inmediato lo firmo como recibido y canalizado con la coordinadora de servicios públicos primarios, ingeniero Belta Judith Mendoza Vázquez para rehabilitar la calle que solicitaron, además de que la COMAPA también se aplique en una fuga de agua limpia.

-Estamos muy contentas y orgullosas de que por fin en Reynosa haya llegado a la alcaldía una mujer y vaya que trabaja de manera muy transparente, ojala y nos den la oportunidad de reelegirla, y haga más por Reynosa en tres años más, si en un año ha hecho lo que varias administraciones juntas, imaginen lo que hará en cinco-, dijo emocionada la señora Marta Isabel Maldonado Meléndez.