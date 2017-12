Tweet on Twitter

***Hoy en día vive de la caridad.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa Tamaulipas (13/12/2017).- Circunstancias ajenas al ex policía municipal y responsable de radio en lo que era la extinta policía preventiva municipal de Reynosa, lo mantienen postrado en una silla de ruedas y pidiendo limosna en un crucero del sector de la colonia Benito Juárez de esta ciudad.

El haberse quedado sin trabajo obligaron a Lupito, como lo conocen, a buscar día a día una moneda que le permita sacar a sus hijos, adelante.

La asociación civil de ex agentes policiacos que dirige en esta ciudad Juan Moreno y Leticia Larios de Emergencias de Reynosa, buscan afanosamente quien le done a la hija de este ex elemento policiaco un regalo, ella solo quiere un patín tipo bici.

Mediante las redes sociales tanto Leticia Larios como Juan Moreno demandan un regalo para Digna, una pequeña de tan solo 7 años de edad, lo anterior a solicitud de su señor padre.

Para quienes deseen apoyar esta noble causa y apoyar a quien durante muchos años contribuyo con la ciudadanía desde la frecuencia de radio en la 12 como se le conocía a este edificio, pueden comunicarse con Juan Moreno a la asociación civil Teodoro González o bien a Red de Emergencias Reynosa.