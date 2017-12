***Se quejan de multas injustificadas.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (15/12/2017).- Productores y propietarios de máquinas trilladoras literalmente “se curan en salud”, previniendo que en un futuro los multen o les quiten su maquinaria las autoridades de la Policía Federal Preventiva división caminos, tal y como sucedió con uno de sus compañeros.

Este viernes un grupo de representantes de diversas comunidades de este municipio acudieron a las instalaciones de la PFP ubicadas en la colonia Montealto, para reclamar porque a uno de los suyos, al señor Juan Márquez le habían aplicado una multa de casi 40, mil pesos y ellos consideraban no era legal.

“Lo que no queremos es que nos quiten la maquinaria en un futuro, en esta ocasión gracias a la participación de oficiales de la Federal de Caminos y el encargado del destacamento nos ofreció todas sus atenciones, porque habían detenido a un compañero ya que en la carretera estaba un retén de pesas y medidas y dimensiones”, Así lo expreso el representante del grupo, Toribio Cruz González.

Supuestamente el operador no hizo nada por defenderse, él solo entrego la información y se llevaron su maquinaria al corralón a raíz de eso había molestia muy grande de los productores, según dijeron.

“Nosotros como productores, venimos de manera respetuosa a hablar con las autoridades y nos ofrecen en un futuro que no sucederá, se buscara la manera de uno pagar la multa que es de 495 salarios mínimos, lo que equivale a 37,500 pesos, dinero que los productores no tenemos, venimos de costos altos, la cosecha se vendió a bajo costo, mil pesos menos que el año pasado. El compañero dejo como garantía para sacar la maquina su pedimento y la factura de su máquina, pero el oficial nos estaba ofreciendo anular esa multa, Jesús López de los transportistas también nos ayudara con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes”, expresan tras la reunión a puerta cerrada.

Acerca de las acciones a considerar para no verse afectados, el entrevistado dijo: “el acuerdo en este momento es que nosotros como productores vamos a tomar las medidas de precaución al poner sus focos a la maquinaria que movamos, irla abanderándola con un vehículo, o sus intermitentes atrás y accedimos de buena forma porque no queremos ocasionar algún accidente”.

Para concluir insistió el representante : “verdaderamente la falta no es, porque nosotros forzosamente nos tenemos que mover en carretera, de un lado a otro las carreteras está en propiedades de nosotros, primero fuimos productores y luego fue la carretera, no tenemos otro lugar por donde circular, no hay vía alterna. El decomiso no existió y no lo dijeron, a lo mejor se hizo con el objeto de intimidar”.

Otros temas fue el transporte de combustible, porque es un riesgo y en reuniones anteriores se había hablado de ello, no hay permiso y ellos como oficiales de la PF dan facilidad para trasportar a baja escala en un tramo de 5 0 10 kilómetros máximo.