***Hasta las de reciente modelo pueden presentar fallas mortales.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (19/12/2017).- Ante el incremento registrado de accidentes carreteros, las autoridades de Protección Civil municipal, demandan extremar precauciones y revisar minuciosamente las unidades motrices, porque hasta las de reciente modelo pueden presentar fallas mortales.

Cesar Jáuregui, titular de Proteccion Civil en esta ciudad, hizo insistente el llamado, sobre todo ahora que están por dar inicio las vacaciones decembrinas.

“Yo creo que es importante que cuando salgan a carreteras revisen las condiciones de sus unidades, la semana pasada tuvimos la volcadura de una camioneta aquí que venía de Veracruz hacia la frontera, al parecer traía una falla mecánica, por eso es importante que sepan que hay que revisar, neumáticos, suspensión o inclusive en carros nuevos o de recientes modelos también hemos tenido fallas mecánicas”,dijo.

Este año se ha caracterizado por el incremento en el índice de accidentes fatales.- se le insistió al entrevistado.

“Hay accidentes que no nos explicamos, por ejemplo cuando hay unidades que se han visto afectadas por el hecho de no respetar el alto correspondiente y hemos tendió accidentes fatales que le han costado la vida a las personas, hay que fomentar la cultura de la prevención y a los señalamientos de vialidad, pero sobre todo ser responsables, tampoco manejar en estado de vialidad, la semana pasada tuvimos un accidente en el boulevard Primex y nuevamente de consecuencias fatales y lo que se detectó que había presencia de alcohol”, explica.

Sobre la falta de mayor presencia de elementos de la Policía Federal de Caminos, Cesar Jáuregui, expuso que si hay necesidad de los elementos en los diversos tramos carreteros, pero también reconoció que es importante que la gente sea responsable al tomar el volante.

“Si influye la falta de vigilancia pero me voy más a la responsabilidad que debe de asumir cada quien como seres humanos, no porque traigamos vehículos hay carreteras en mal estado o no tienen las condiciones para ir a alta velocidad, hay operativos y gente que irresponsablemente en vez de frenar, aceleran”.