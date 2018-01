***Festejan a periodistas en su día.

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Rio Bravo, Tamaulipas (05/01/2018).- JOSE SUAREZ FERNANDEZ, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas entregó nombramiento al LIC. SERGIO LEOPOLDO BELLO CANO por acuerdo de la asamblea universitaria y quien ahora es el titular del órgano interno de control de la UAT. Mismo que sustituye a lo que fue anteriormente la contraloría interna de la alma máter.

ALGUNOS ALCALDES, NO TODOS en el estado de Tamaulipas programaron el festejo tradicional del dia del periodista, otros lo harán la próxima semana.

MAKI ORTIZ DOMINGUEZ presidente municipal por Reynosa echó la casa por la ventana con una convicencia que les dió a los representantes de los medios de comunicación fue importante como también los mensajes de dos compañeros de la comunicación como BLANCA ZUMAYA Y JAIME AGUIRRE que señalaron algunas de las virtudes del periodista y a su vez recordaron también en su mensaje como es el caso de la presidente municipal MAKI ORTIZ de quienes se adelantaron en el camino en esta vida para quienes pidió un minuto de silencio.

Este evento se multiplicaría para los periodistas en Matamoros, y en Valle hermoso con los alcaldes JESUS DE LA GARZA Y DANIEL TORRES ESPINOZA, pues en el primer caso se reuniría con los integrantes de la asociación de COMUNICADORES UNIDOS que preside el periodista y compañero MARIO DIAZ VARGAS este viernes y lo mismo haría DANIEL TORRES en Valle hermoso en su domicilio particular por la tarde según las agendas de trabajo.

MIENTRAS QUE al que no le salió nada bien fue al alcalde de Rio Bravo, que los ignoró unicamente con invitarles un desayuno y unos cuantos regalos y nos referimos al aprendiz de actor JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA quien desairó a los periodistas en su dia,a donde no asistió y mandó nuevamente un representante y a los que ya de por si han sido ninguneados en su gobierno municipal y subestimados además de su desinterés total por el trato con los medios de comunicación con quienes no ha logrado por medio de su artista de la política SARA GONZALEZ ex diputada local ese trato y relación con los medios de comunicación y sus representantes, pues cada dia es mas insostenible la relación con los periodistas por parte de su alcalde a quien no le gusta que le critiquen las cosas que están mal en la ciudad, en la falta de servicios públicos y obra en la comunidad dentro del periodo de gobierno que aún piensa en quererse reelegir.

ALICIA PIZAÑA NAVARRO, regidora por el partido MORENA nos comentó que estaría trabajando en forma permanente por una gestión no solo para los de su partido sino para la ciudadanía en general como lo viene haciendo desde el inicio de la actual administración, tocando puertas en cada instancia de gobierno que sea haga necesario.

CLEMENTE CANO GUERRERO, jefe de la oficina municipal de enlace con la secretaría de relaciones exteriores en Reynosa dijo que se encuentran preparando porque este año 2018 será un año en que estarán sirviendo directamente a la ciudadanía a los que requieren la nacesidad de realizar algún tipo de trámites en la oficina a su cargo y que por instrucciones de la presidente municipal MAKI ORTIZ DOMINGUEZ se seguirá sirviendo en horarios amplios para que quienes desean haer un trámite tengan el espacio y la orientación por parte del personal calificado de la oficina municipal a su cargo.

EN MATAMOROS le comentamos que el legislador priísta ANTO TOVAR GARCIA se encuentra aprovechando estos dias para seguir su recorrido por diversas colonias y sectores de la ciudad como son las colonias Insurgentes, Rodríguez, Los Ébanos, Cabras Pintas, Expo fiesta Oriente, Ladrillera, Lomas del Real, Praderas de la Rioja, La India y

Aeropuerto, con la finalidad de entregar cobertores ante la ola del intenso frío en Matamoros y la región pues durante los dias 2 y 3 de enero, dijo que “los diputados del PRI seguirán realizando acciones para cuidar la salud de la población a través de la gestión de apoyos legislativos que permitan agilizar estas mismas entregas por parte de autoridades y que la población debe atender recomendaciones de abrigarse y protegerse de los frentes fríos que están pronosticados hasta el mes de marzo.

MIENTRAS QUE EN la dirigencia local del SNTE en Rio Bravo a cargo del Lic. y maestro MARTIN PUEBLA BALLESTEROS dijo que buscará que el gremio sindical siga teniendo las voluntades del gobierno de la autoridad para que el año 2018 sea un año positivo para el magisterio, pues se requiere siempre de una coordinación con el gobierno en turno para lograr esa chispa que debe tener la educación en cualquier estado.

JUAN MANZUR OUDIE, aspirante a la candidatura a diptuado federal por el distrito VII dá como un hecho su participación política en el proceso electoral del año que inició y con ello lograr los objetivos de ser una opción mas para los ciudadanos de dicha región siendo el un personaje que viene del trabajo del esfuerzo diario como formación.

Y quien se reunió con los representantes de los medios de comunicación fue el diputado local CARLOS GARCIA GONZALEZ quien además es el presidente de la junta de coordinación política del congreso del estado, y quien sigue apuntado para ser el favorito por el PAN a la presidencia municipal. Aunque se mueven otras versiones de prospectos a esta posición.

MARCO ANTONIO GARZA ACOSTA, quien es un luchador agrícola de la región ribereña hace dias lo comentamos que se apuntó como un prospecto muy serio a una candidatura a diputado federal por el II distrito electoral asi es de que no hay que perderlo de vista pues en su paso por la política ha sido presidente del PRI municipal en su natal Díaz Ordaz asi como durante muchos años un líder natural y moral de sus correligionarios de la producción agrícola en la lucha permanente por mejorar los precios de garantía y las opciones de apoyo al campo.

Agradecemos a todos aquellos que por algún medio nos hicieron llegar sus parabienes y buenos deseos para el arribo de este año 2018 en que hacemos el compromiso de seguir informando y coadyubando a el trabajo de la información asi como su felicitación con motivo del dia del periodista celebrado este 4 de enero.

ENVIAMOS NUESTRA condolencia y abrazo fraternal para los licenciados MARCOS Y GERARDO OLIVARES OLVERA por el sensible deceso de su señora madre SRA. MARIA ELENA OLVERA CANTU el pasado 1 de enero, asi como para familiares y el regidor HECTOR OLIVARES nuestro abrazo fraternal y de pronta resignación.

Enviamos nuestra felicitación por su cumpleaños este 5 de enero al ing. JORGE PRIEGO RUIZ Y ROBERTO PLATA. Y NOS VEREMOS.